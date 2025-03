Toulouse FC : Carles Martínez Novell salue la progression de Charlie Cresswell

Ce dimanche, Charlie Cresswell a inscrit l’un des buts du Toulouse FC lors de la large victoire (0-4) face à Angers SCO. Le défenseur central anglais de 22 ans s’est illustré sur coup de pied arrêté, une performance qui n’a pas manqué de séduire Carles Martínez Novell. Au micro de DAZN, l’entraîneur espagnol a salué la progression de son joueur.

Carles Martínez Novell : « Je suis heureux pour Charlie Cresswell »

Charlie Cresswell a été le troisième buteur du Téfécé, contribuant ainsi à asseoir la domination des siens. Auteur de 3 buts et d’une passe décisive en 25 matchs toutes compétitions confondues, il fait partie des joueurs les plus utilisés par Carles Martínez Novell, qui ne cache pas sa satisfaction quant à son évolution :

« La performance de Charlie Cresswell ? Je suis heureux qu’il ait marqué. On travaille dur sur les coups de pied arrêtés, je pense à Aurélien (Dubéarn, analyste vidéo du club), à nos analystes et à Pol (Garcia Calduch, mon adjoint). Charlie a eu de nombreuses occasions de marquer cette saison sur coup de pied arrêté, et aujourd’hui, c’est passé. Il a livré un match très complet et progresse continuellement. Il va continuer ainsi ! »

Photo : Carles Martínez Novell

En plus de mettre en avant Charlie Cresswell, l’entraîneur espagnol a tenu à féliciter l’ensemble de son équipe pour son engagement, aussi bien défensif qu’offensif : « C’était peut-être notre match le plus abouti, en attaque, en défense et sur coups de pied arrêtés. On peut être fiers de nous. »

Dans la foulée, Frank Magri a ouvert le score, inscrivant ainsi son deuxième but de la saison. Une performance encourageante pour le Téfécé, surtout en l’absence de Joshua King, blessé.