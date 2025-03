PSG – Liverpool : Joao Neves prévient Mohamed Salah !

Danger numéro 1 du côté de Liverpool, Mohamed Salah n’aura pas la tâche facile face au collectif du PSG. À quelques heures du choc des huitièmes de finale de la Ligue des Champions, Joao Neves, milieu de terrain du Paris SG, a livré les clés du duel à venir contre l’attaquant des Reds.

PSG – Liverpool : Joao Neves sait comment contrer Mohamed Salah

Dans une forme olympique depuis le début de la saison, Mohamed Salah est considéré par beaucoup d’observateurs comme le meilleur joueur du monde à l’heure actuelle. Auteur de 30 buts et 22 passes décisives en 39 matches toutes compétitions confondues, l’attaquant de 32 ans sera le danger numéro 1 de Liverpool pour la défense du PSG. Mais la bande à Marquinhos sait comment contrer les assauts de l’international égyptien.

Présent en conférence de presse, mardi après-midi, le milieu parisien Joao Neves a notamment déclaré : « la meilleure façon de défendre contre ce type de joueur est d’avoir le ballon, c’est notre stratégie. Il faut faire circuler le ballon et produire un jeu de qualité. Nous allons essayer de couper la possession du ballon et de le garder le plus longtemps possible. En tant qu’équipe, je pense que nous sommes meilleurs. » Confiant, le jeune portugais est tout de même conscient des qualités de l’adversaire de ce soir.

Ligue des Champions : Joao Neves analyse le duel PSG-Liverpool

Joao Neves a partagé ses analyses sur les forces de Liverpool et du Paris Saint-Germain, mardi après-midi, à la veille de leur huitième de finale aller de Ligue des Champions. Le milieu de terrain de 20 ans a reconnu les qualités de l’équipe dirigée par Arne Slot.

« C’est une très bonne équipe. Ils ont terminé premiers de leur groupe en Ligue des Champions, et nous connaissons leurs forces. Nous savons aussi comment éviter de concéder des buts contre eux », a déclaré l’ancien joueur du Benfica Lisbonne, avant de mettre en lumière les atouts du collectif de Luis Enrique.

« Mais nous avons aussi nos forces, et je suis très heureux de ce que nous sommes capables de faire. Si vous avez regardé tous les matches du PSG, vous avez vu que nous jouons de la même manière, avec les mêmes idées, que nous perdions 2-0 ou que nous menions 5-0, parce que nous pensons que c’est la meilleure façon de gagner », a ajouté Joao Neves. Rendez-vous ce soir au Parc des Princes.