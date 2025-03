Dans une interview accordée à DAZN, Jordan Ferri est revenu sur la lourde défaite du Montpellier HSC (0-4) face au Stade Rennais le week-end dernier. Pour le milieu de terrain de 32 ans, une véritable malédiction pèserait sur le club, l’empêchant de s’imposer malgré les efforts déployés.

Jordan Ferri : « Tout semble contre nous »

Freiné par quelques blessures cette saison, Jordan Ferri n’a pas disputé l’intégralité des matchs du MHSC. Titulaire face au Stade Rennais, il n’a cependant pas pu éviter la débâcle de son équipe (0-4) à domicile. Dans son analyse de la rencontre, le milieu de terrain a exprimé son sentiment d’injustice :

« En première mi-temps, on montre de belles choses, même si on est menés à la pause. On marque deux fois, mais les buts sont refusés pour des hors-jeu qui se jouent à pas grand-chose. Rien ne tourne en notre faveur… Même un but validé nous aurait permis de revenir à égalité avant la mi-temps. »

Montpellier HSC : Jordan Ferri voit une malédiction planer sur le club 3

L’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais poursuit : « On revient avec les mêmes intentions en seconde période, on les presse haut, mais sur leur premier corner, ils enfoncent le clou. Après ça, c’est compliqué de relever la tête, et malheureusement, ils aggravent encore le score, nous mettant définitivement à terre. »

Avec 19 matchs et une passe décisive toutes compétitions confondues cette saison, Jordan Ferri regrette le manque de réussite du Montpellier HSC : « C’est frustrant… On donne tout sur le terrain, mais ça ne paie pas. Tout semble contre nous. »