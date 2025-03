ASSE : Le prix fort à payer en cas de relégation de Saint-Etienne

Engluée dans la zone rouge de Ligue 1, l’ASSE joue son avenir dans l’élite. Une descente en Ligue 2 aurait des conséquences désastreuses sur l’effectif, avec un exode quasi inévitable de plusieurs joueurs clés.

ASSE : Un effectif décimé en cas de relégation de Saint-Etienne

La situation devient critique pour l’ASSE. Après une série noire et une place de relégable, le spectre d’une descente plane sur le club. Si cela se concrétise, les Verts devront faire face à une perte significative en valeur marchande, estimée à 22 millions d’euros. Plusieurs cadres ne resteront pas en Ligue 2, ce qui forcera une refonte de l’effectif. Parmi les premiers départs actés en cas de relégation, on retrouve Gautier Larsonneur.

Le gardien, sous contrat jusqu’en 2026 et valorisé à 3,5 M€, ne manquera pas de prétendants en Ligue 1. En défense, Dylan Batubinsika, dans une saison compliquée, ne semble plus en odeur de sainteté. Son départ, malgré une valeur de 2,5 M€, pourrait être une nécessité pour le club et le joueur. Au milieu de terrain, Benjamin Bouchouari, l’un des meilleurs éléments des Verts cette saison, devrait faire l’objet de nombreuses sollicitations.

L’international marocain, valorisé à 3 M€, ne restera pas en Ligue 2. Même cas pour Aïmen Moueffek, prolongé jusqu’en 2028 mais dont la cote sur le marché (2,5 M€) en fait une cible pour plusieurs clubs. Mais le joueur le plus bankable reste Zuriko Davitashvili. Arrivé de Bordeaux, l’ailier géorgien réalise une saison convaincante avec 7 buts en 23 matchs. Sa valeur estimée à 8 M€ ne laissera aucune chance à l’ASSE de le retenir en cas de descente.

Enfin, Ibrahim Sissoko, en difficulté cette saison mais valorisé à 2,5 M€, devrait aussi quitter le club. Avec au moins six départs majeurs et une perte de valeur marchande conséquente, l’ASSE devra reconstruire entièrement son effectif si elle veut rebondir rapidement. La relégation entraînerait une perte financière et sportive lourde, compliquant sérieusement les ambitions du club.