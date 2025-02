ASSE : Benjamin Bouchouari, la soif de progression d’un jeune talent

Benjamin Bouchouari est l’un des hommes clés de l’ASSE cette saison. Après un début de campagne difficile, le milieu de terrain marocain semble revenir à son meilleur niveau. Pour aider Saint-Etienne à sauver sa saison en Ligue 1, le joueur de 23 ans sait sur quel point il doit encore progresser.

ASSE : Une adaptation réussie en Ligue 1 pour Benjamin Bouchouari

Grand artisan de la montée de l’ASSE dans l’élite du football français, le jeune international marocain découvre le haut niveau cette saison. Déjà très intéressant en Ligue 2 avec les Verts, le jeune milieu de terrain continue de progresser. Pour sa première saison en Ligue 1, Benjamin Bouchouari estime avoir franchi un cap important.

Il souligne la différence de niveau entre la Ligue 2 et l’élite française, notamment en termes de technique et d’organisation. « Je pense que je fais de bonnes choses. Je suis plus régulier que je l’étais avant », confie-t-il, tout en reconnaissant qu’il reste des aspects à améliorer. « Ce n’est pas encore la fin de saison. Il y a encore plein de choses à améliorer. Il faut que je continue. Et si j’arrive à bien progresser, je pense que je fais une bonne première saison en Ligue 1 », estime Bouchouari.

Un style de jeu en constante évolution selon Bouchouari

Bouchouari décrit la Ligue 1 comme un championnat qui lui correspond davantage, mettant en avant l’intelligence tactique des adversaires et le calme qui règne sur le terrain. « Les adversaires sont plus calmes. Ils ne vont pas sortir à deux sur toi. Ils sont intelligents », explique-t-il. Cette observation reflète sa compréhension approfondie du jeu et son désir de s’adapter pour optimiser ses performances sous les couleurs de l’AS Saint-Etienne.

La saison n’a pas été exempte de défis pour le jeune milieu de terrain. Après une période en dehors du groupe de l’ASSE, Benjamin Bouchouari a su tirer parti de cette expérience pour revenir plus fort. « C’était compliqué quand t’arrives des JO et tout se passait bien et qu’à un moment donné, tu te trouves en dehors du groupe, mais c’est comme ça, c’est le foot, c’est cruel », admet-il. Cette résilience démontre sa maturité et sa détermination à s’imposer au sein de l’équipe.

Des objectifs clairs pour l’avenir

Conscient des domaines dans lesquels il peut progresser, Bouchouari met l’accent sur son apport offensif. Il reconnaît la nécessité d’améliorer ses statistiques en termes de passes décisives et de buts. « C’est quelque chose que le nouveau coach demande aussi, que j’apporte plus offensivement », précise-t-il.

Cette prise de conscience illustre sa volonté de devenir un joueur plus complet et indispensable pour l’ASSE. Benjamin Bouchouari incarne le profil du jeune talent ambitieux, prêt à relever les défis pour atteindre le plus haut niveau. Son parcours et son état d’esprit sont prometteurs pour l’avenir de l’AS Saint-Étienne et du football marocain.