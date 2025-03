RC Lens : Le chiffre hallucinant qui révèle l’hécatombe avant l’OM

Rien ne va plus pour le RC Lens. Entre résultats en berne et effectif décimé, les Sang et Or se déplacent à Marseille pour affronter l’OM dans une situation critique. Une statistique illustre l’ampleur du cauchemar que vit le club nordiste cette saison.

RC Lens : Un effectif décimé avant un choc crucial face à l’OM

Le RC Lens traverse une période noire. Alors que les espoirs d’Europe s’éloignent après quatre défaites consécutives, les hommes de Will Still devront affronter l’OM avec un effectif réduit. Pas moins de huit joueurs seront absents pour ce déplacement, conséquence d’une cascade de blessures et de suspensions. Une situation qui n’arrange en rien la mauvaise dynamique du club, déjà fragilisé par un mercato hivernal décevant.

Mais au-delà de cette rencontre, une statistique met en lumière l’ampleur de l’hécatombe qui frappe le RC Lens cette saison. Selon Lensois.com, 21 joueurs lensois ont fréquenté l’infirmerie pour une durée plus ou moins longue. Résultat : ces absences cumulées totalisent un chiffre ahurissant de 120 matchs manqués en raison de blessures.

Dans cette spirale infernale, certains joueurs ont été particulièrement impactés. Martin Satriano détient le triste record avec 19 matchs manqués, suivi de Jimmy Cabot (17 matchs) et Ruben Aguilar (13 matchs). Et le bilan risque encore de s’alourdir puisque des joueurs comme Jhoanner Chávez et Martin Satriano sont encore loin d’un retour.

Face à une telle série de pépins physiques, la question se pose : simple malchance ou problème structurel ? Mauvaise préparation, erreurs du staff médical ou accumulation de fatigue liée au calendrier… Les raisons peuvent être multiples. Une chose est sûre, le RC Lens devra vite trouver des solutions pour éviter que cette hécatombe ne gâche totalement sa saison.