OM : De Zerbi, un coach « coups et caresses » ? Léonardo Balerdi déballe tout

Roberto De Zerbi a rapidement imposé sa patte à l’OM, avec Leonardo Balerdi comme capitaine. Un choix fort accompagné d’un style de jeu ambitieux et une exigence de tous les instants. Le défenseur central argentin s’est confié sur sa relation avec l’entraîneur italien, entre rigueur extrême et confiance totale.

OM : Roberto De Zerbi, un entraîneur exigeant mais juste selon Balerdi

Invité de l’émission Les rendez-vous Grand Central, spécial OM, Leonardo Balerdi a levé le voile sur son quotidien avec Roberto De Zerbi. Loin d’être un adepte de la douceur, l’entraîneur italien se distingue par son tempérament volcanique et son intransigeance. « Il peut te donner des coups plus que des caresses », a confié le défenseur argentin, soulignant le caractère passionné de son coach.

Pour autant, Balerdi apprécie cette approche, qu’il juge bénéfique pour sa progression. « Je préfère un coach qui crie sur moi, qui est toujours là, parce que je sais qu’il va me faire progresser », explique-t-il. Il admet même avoir mal interprété cette dureté par le passé, avant de comprendre que les entraîneurs les plus exigeants sont souvent ceux qui croient le plus en leurs joueurs.

De Zerbi ne fait aucune distinction entre ses joueurs, qu’ils soient titulaires ou remplaçants. « Il est comme ça avec tout le monde, même avec ceux qui ne jouent pas », assure Balerdi. Cette équité dans l’exigence est, selon lui, la marque d’un « coach magnifique », capable de tirer le meilleur de son effectif.

Sous la houlette de Roberto De Zerbi, l’OM semble avoir trouvé un capitaine de caractère en l’international argentin, prêt à encaisser les critiques pour faire progresser l’équipe. Une méthode dure, mais qui pourrait bien porter ses fruits.