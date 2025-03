Mercato OM : Leonardo Balerdi fait une grande annonce sur son avenir

Auteur d’une solide saison à l’OM, Leonardo Balerdi a dévoilé ses ambitions dans un futur proche. Il souhaite remporter un titre, mais aussi contribuer financièrement au club via un futur transfert en période de mercato.

Merccato OM : Leonardo Balerdi entre fidélité et désir de progresser

Leonardo Balerdi a fait des révélations sur son avenir lors d’une interview accordée à BFM Marseille et La Provence. Le défenseur argentin en a profité pour revenir sur son parcours tumultueux à l’Olympique de Marseille.

Arrivé en 2020 en provenance du Borussia Dortmund, Leonardo Balerdi a connu des hauts et des bas à l’OM, en essuyant de vives critiques de la part des supporters. Malgré ces moments difficiles où son départ semblait inévitable, il a toujours cru en sa capacité à inverser la tendance.

L’international argentin a su faire preuve de résilience, gagnant progressivement sa place dans l’équipe et en devenant un chouchou du Vélodrome. « J’essaie de trouver la motivation. À certains moments, on a pu se dire que c’était fini avec l’OM, mais ce n’était pas ma mentalité. Je me disais que j’allais renverser la situation, donner quelque chose à l’OM », a-t-il déclaré.

Son souhait d’apporter une plus-value financière à l’Olympique de Marseille

Sa transformation en pilier de la défense et même en capitaine sous Roberto De Zerbi témoigne de sa progression et de son importance pour l’OM. Ses performances vont sans doute attirer l’attention de plusieurs clubs européens lors du prochain mercato.

D’ailleurs, Leonardo Balerdi ne se ferme aucune porte pour l’avenir. Il a même exprimé son désir de contribuer financièrement au club, en plus de l’aider à remporter des titres. « J’ai toujours dit que j’aimerais donner un titre à l’OM, mais aussi en termes d’argent (sur un futur transfert), comme ça le club progresse », a-t-il expliqué.

Ces propos suggèrent que Balerdi envisage un départ à l’avenir, mais qu’il souhaite le faire de manière à bénéficier à l’OM.