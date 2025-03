PSG vs Liverpool : Gosse polémique après la défaite, Samir Nasri provoque la colère du Paris SG !

Le PSG aurait été victime d’une injustice face à Liverpool. L’ancien international tricolore, Samir Nasri, prend position et juge que l’intervention litigieuse d’Ibrahima Konaté sur l’attaquant du Paris SG, Bradley Barcola, ne méritait pas un carton rouge.

PSG vs Liverpool : Samir Nasri répond cash au Paris SG

La frustration est immense pour le PSG et ses supporters après la défaite face à Liverpool en huitième de finale aller de la Ligue des champions. Les hommes de Luis Enrique ont livré de belles performances et ont dominé les Reds durant toute la rencontre.

Un but de l’ailier géorgien Khvicha Kvaratskhelia a été refusé pour une légère position de hors-jeu, Ousmane Dembélé a multiplié les frappes, mais le Paris SG a craqué en toute fin de rencontre. Les Parisiens se sont finalement inclinés (1-0) au Parc des Princes lors de la première manche de la double confrontation face à Liverpool.

Lors de cette rencontre, une décision arbitrale a suscité de vives discussions, voire la colère des supporters du PSG. En première mi-temps, Bradley Barcola, lancé en direction du but, a été déséquilibré par Ibrahima Konaté. Le défenseur de Liverpool a exercé une charge qui a déstabilisé l’attaquant parisien.

Faute passible d’un carton rouge pour annihilation d’une occasion de but. Nombre d’observateurs estiment que l’arbitre Davide Massa aurait dû sévir contre l’international français. Mais Samir Nasri a exprimé un avis contraire et a indiqué que l’intervention sur Barcola ne méritait pas d’expulsion. Pour étayer son propos, il s’appuie sur une situation similaire lors de la rencontre entre l’Olympique de Marseille et le RC Strasbourg le 19 janvier dernier.