PSG-Liverpool : Luis Campos enrage contre l’arbitrage, le Paris SG volé ?

Le PSG peut nourrir de sérieux regrets et ce n’est pas la réaction de Luis Campos vis-à-vis de l’arbitrage du match face à Liverpool qui dira le contraire. Entre une domination nette et des décisions arbitrales contestables, le dirigeant parisien a exprimé son immense frustration à la pause, pointant du doigt un arbitrage défavorable.

PSG-Liverpool : Une faute évidente, une décision incompréhensible qui chauffe Luis Campos

L’action qui a mis le feu aux poudres intervient à la 25e minute. Bradley Barcola file seul vers le but avant d’être stoppé net par une charge dans le dos d’Ibrahima Konaté. Une faute qui semblait évidente et qui aurait pu valoir un carton rouge au défenseur des Reds pour annihilation d’une occasion de but manifeste.

Lisez aussi : PSG-Liverpool : La décision tranchée du Paris SG face aux Reds !

Pourtant, après une courte discussion avec ses assistants, l’arbitre italien Davide Massa décide de laisser jouer, au grand désespoir des Parisiens et surtout de Luis Campos. Luis Enrique, furieux sur le banc, ne cache pas son incompréhension. Mais c’est surtout Luis Campos, le conseiller football du PSG, qui monte au créneau.

Lisez aussi : Mercato PSG : Luis Campos sur la sellette, un match décisif contre Liverpool

À la pause, dans le couloir des vestiaires, il laisse exploser sa colère face aux officiels, des images captées par Canal+ témoignant de son exaspération. « Il y a carton rouge tous les jours et penalty», a pesté le Portugais. Ce n’est pas la seule décision contestée de la soirée. Un but parisien avait déjà été refusé un peu plus tôt pour un hors-jeu, une décision qui, bien que justifiée par la VAR, avait ajouté à la frustration du club de la capitale et de Luis Campos.

Lisez aussi : Mercato PSG : 20M€ gâché par Luis Campos ? La grosse déception

Dominant largement la première période (12 tirs à 1), le PSG aurait pu prendre l’avantage sans les interventions décisives du gardien Alisson et ces décisions arbitrales litigieuses. Si Paris a prouvé qu’il pouvait bousculer Liverpool, cette polémique risque de laisser des traces. Reste à voir si cette frustration se transformera en motivation pour le match retour.