OL Mercato : Paulo Fonseca bientôt limogé ? La réponse sans détour de Textor

Paulo Fonseca a reçu le soutien fort de John Textor, président de l’OL, dans un message posté sur les réseaux sociaux, à la suite de la lourde suspension infligée à l’entraîneur du club rhodanien par la LFP et du communiqué officiel du club.

OL : John Textor apporte son soutien indéfectible à Paulo Fonseca

Paulo Fonseca a été sévèrement sanctionné pour son altercation avec Benoît Millot, l’arbitre du match opposant l’OL au Stade Brestois (2-1), dimanche dernier. La Ligue de Football Professionnel (LFP) l’a suspendu pour une durée de neuf mois, soit jusqu’au 30 novembre 2025.

Malgré cette longue suspension infligée au nouvel entraîneur de l’Olympique Lyonnais, il bénéficie de la confiance et du soutien de John Textor, qui lui a adressé un message personnel via son compte Instagram.

Lisez aussi : Paulo Fonseca dans de beaux draps, la FFF et la ministre des sports le condamnent

« Joyeux anniversaire, Paulo Fonseca ! Je suis avec toi aujourd’hui et pour toujours. Tu as commis une erreur… Tes excuses étaient sincères… et ta sanction est clairement excessive. Tu es l’homme de la situation pour l’OL et nous allons persévérer ! Allez l’OL ! », a écrit le président des Gones sur son compte Instagram.

L’Olympique Lyonnais déplore « l’extrême sévérité » de la sanction de la LFP

Il est important de rappeler que le club de Lyon avait jugé la sanction de la LFP trop sévère dans un communiqué officiel.

« L’Olympique Lyonnais prend acte de l’extrême sévérité de la sanction, sans précédent, et de la rapidité inhabituelle de la commission de discipline concernant Paulo Fonseca. Le club déplore que son entraîneur n’ait pas été jugé sur ses seuls actes, une réaction émotionnelle, sans intention manifeste de s’en prendre physiquement à l’arbitre », a réagi l’OL, tout en annonçant d’éventuels recours.

Lisez aussi : Lourde suspension en vue pour Paulo Fonseca, l’OL en quête d’un nouvel entraîneur ?

« Au vu d’une sanction qui semble être dictée par un contexte délétère entourant l’arbitrage français, l’OL annonce d’ores et déjà qu’il étudie toutes les solutions de recours possibles. Plus que jamais, le club est uni et concentré sur ses objectifs sportifs ».

Pour rappel, Paulo Fonseca a été nommé à Lyon le 31 janvier 2025, et son contrat court jusqu’au 30 juin 2027. Il n’a dirigé que cinq matchs de Ligue 1 sur le banc lyonnais où il a remplacé Pierre Sage.