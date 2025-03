OM : La sanction de Mehdi Benatia revue à la baisse ? Verdict imminent !

Le directeur sportif de l’OM, Mehdi Benatia, sera ce jeudi devant la commission d’appel de la FFF. Son club conteste sa suspension et espère obtenir une peine moins lourde.

L’OM conteste toujours la sanction infligée à Mehdi Benatia

Mehdi Benatia, directeur du football de l’OM, verra sa suspension être examinée par la commission d’appel de la FFF. Le dirigeant marocain a en effet écopé de six mois de suspension, dont trois fermes. Cette sanction, jugée excessive par l’OM, avait été prononcée pour avoir contesté une décision arbitrale de Jérémy Stinat lors du choc contre Lille en Coupe de France.

Suite à ce verdict, le club marseillais avait dénoncé une « incohérence » et un « acharnement », estimant que les images ne justifiaient pas une telle sévérité. L’OM avait également comparé la sanction de Mehdi Benatia à celle, bien plus légère, infligée à Olivier Létang, président du LOSC, pour des faits similaires.

Un rendez-vous décisif devant la commission d’appel de la FFF

Malgré les récentes polémiques liées à l’arbitrage et les suspensions infligées à Pablo Longoria et Fabrizio Ravanelli, la direction de l’OM n’a pas renoncé à contester la suspension de Benatia. La Provence assure que le dirigeant marocain passe ce jeudi devant la commission d’appel de la FFF et sera représenté par deux avocats.

Avec cette procédure, l’Olympique de Marseille espère obtenir une réduction de la sanction, alors que son directeur sportif a déjà purgé plus de la moitié de sa suspension. L’issue de l’appel de Mehdi Benatia sera scrutée de près, et pourrait avoir un impact sur les relations entre l’OM et les instances disciplinaires.