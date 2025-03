Mercato OM : Mehdi Benatia tient la première recrue de l’été, c’est du lourd

La saison n’est pas encore terminée, mais les dirigeants de l’OM pensent déjà au prochain mercato estival. Mehdi Benatia, conseiller sportif du club phocéen, pourrait ainsi boucler rapidement un premier dossier. Un gros coup au milieu de terrain.

Mercato OM : Un crack de l’AC Milan veut rester à Marseille

Lors du dernier mercato estival, l’Olympique de Marseille a réussi un coup de génie en arrachant la signature d’Ismaël Bennacer de l’AC Milan dans les ultimes instants du marché. Le milieu défensif de 27 ans a rejoint l’effectif de Roberto De Zerbi dans le cadre d’un prêt payant de 1 million d’euros avec une option d’achat de 12 millions d’euros, assorti de 3 millions d’euros de bonus, soit au total 16 millions d’euros.

Au bout de quelques matches seulement, l’international algérien a mis tout le monde d’accord sur la Canebière. Si bien que les dirigeants de l’OM pensent déjà le garder définitivement. Cela tombe bien puisque le principal concerné aimerait lui aussi poursuivre l’aventure avec l’OM.

En effet, selon les informations de TMW, Ismaël Bennacer se sent épanoui à Marseille et n’envisagerait plus un retour à Milan. Sauf surprise, le natif d’Arles pourrait être le premier gros de l’été 2025 signé par Mehdi Benatia.

Ismaël Bennacer déjà bien intégré dans le vestiaire

Titulaire indiscutable dès son arrivée à l’OM, Ismaël Bennacer a rapidement conquis le cœur des supporters et de ses coéquipiers. Adrien Rabiot, son partenaire au milieu de terrain, ne tarit pas d’éloges à son endroit, avouant notamment : « Isma, on connaît ses qualités. C’est un joueur technique, un récupérateur infatigable, un compétiteur acharné. C’est exactement le profil qu’il nous fallait. »

D’après TMW, Bennacer a pris la décision de quitter l’AC Milan à la dernière minute du mercato hivernal en raison d’un désaccord avec Sergio Conceição. Lors du derby contre l’Inter le 2 février, l’entraîneur des Rossoneri l’a remplacé à la 46e minute. Un choix qui n’a pas du tout plu à Ismaël Bennacer.

Toujours selon la même source, un point de non-retour a été atteint entre les deux hommes dans le vestiaire durant le choc entre l’AC Milan et l’Inter. L’international algérien aurait alors réclamé son départ immédiatement. Alerté par la situation d’Ismaël Bennacer, Mehdi Benatia a saisi l’opportunité, finalisant sa signature le 3 février, soit le dernier jour du mercato hivernal.