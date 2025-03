Havre AC-ASSE : Le stade Océane transformé en « Chaudron » contre l’AS Saint-Etienne ?

L’ASSE prépare minutieusement son match capital contre le Havre AC depuis mardi. En Normandie, les supporters havrais s’activent pour créer un environnement infernal pour les Verts au stade Océane.

L’ASSE prête à défier le Havre AC boosté par sa victoire à Lens ?

L’ASSE et le Havre AC s’affrontent lors de la 25e journée de Ligue 1, dimanche à 17h15. Les Stéphanois se déplacent sur le terrain des Havrais pour cette occasion. L’enjeu de la rencontre est crucial pour les deux équipes, menacées de relégation en Ligue 2. Les Verts sont 17es et en position de relégables, tandis que le HAC est 16e et en position de barragiste, avec un point d’avance.

Avant de recevoir l’AS Saint-Étienne au stade Océane, le Havre AC s’est mis dans de bonnes dispositions. Il a remporté une victoire précieuse contre le RC Lens au stade Bollaert-Delelis (4-3) la semaine dernière. C’est grâce à ces trois points glanés à Lens que l’Athletic Club est passé devant l’ASSE au classement.

Le stade Océane en ébullition pour accueillir l’AS Saint-Etienne !

Pour consolider sa position devant son adversaire direct, l’équipe du HAC compte sur le soutien massif de son public, dimanche. En effet, les supporters du club normand se mobilisent en grand nombre et la vente des billets pour le match contre les Stéphanois connaît un engouement certain.

D’après les informations rapportées par Evect, plus de 20 000 places avaient été vendues dès mercredi. Or, la capacité maximale du stade Océane est de 25 000 places. Avec cet engouement, il est fort probable que l’enceinte soit pleine d’ici dimanche. C’est en tout cas le souhait de l’équipe de Didier Digard, qui compte sur le coup de pouce de son douzième homme pour tenter de s’extirper de la zone rouge.

1 000 supporters de l’ASSE attendus dans le parcage visiteurs

L’AS Saint-Etienne et son peuple vert sont prévenus ! Ils devront se préparer à résister à un stade qui s’annonce bouillant et hostile. Il est important de rappeler que 1 000 supporters des Verts sont autorisés dans le parcage visiteurs de l’enceinte du Havre. Réussiront-ils à faire contrepoids face aux milliers d’Havrais ? Rendez-vous dimanche.