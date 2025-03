PSG Mercato : Joshua Kimmich publiquement à l’offre du Paris SG !

En fin de contrat avec le Bayern Munich le 30 juin prochain, Joshua Kimmich aurait reçu une offre concrète de la part du PSG en vue d’une arrivée libre à l’issue de la saison. Le milieu de terrain de 30 ans s’est exprimé sur son avenir.

PSG Mercato : Le Paris SG tente un coup de maître avec Joshua Kimmich

D’après la presse allemande, le Paris Saint-Germain aurait formulé une offre contractuelle concrète à Joshua Kimmich. Arrivé dix ans de bons et loyaux services, l’international allemand semble se rapprocher d’un départ libre à l’issue de la saison puisque le conseil de surveillance du Bayern Munich lui a, récemment, retiré sa dernière proposition de prolongation.

D’après Bild et Sky Sport Germany, le Champion de France en titre offrirait à Joshua Kimmich d’intégrer l’effectif de Luis Enrique pour les quatre saisons à venir, soit jusqu’en juin 2029. Une proposition plus qu’alléchante pour un joueur de 30 ans révolus et qui semble vouloir s’offrir un nouveau gros challenge avant la retraite.

Le portail spécialisé PSG Inside Actus confirme cette offre, mais précise que le joueur n’a, pour le moment, ni accepté ni refusé. Cependant, le Paris SG pourrait bien avoir sa chance sur cette piste prestigieuse puisque Kimmich ne considérerait que deux options pour la suite de sa carrière : Paris ou une prolongation au Bayern Munich.

Une nouvelle confirmée par Bild, qui rapporte que le Paris Saint-Germain ferait partie des favoris pour obtenir le renfort de Kimmich l’été prochain. Autant de rumeurs qui ont fait sorti le joueur de son silence.

Joshua Kimmich donne rendez-vous au PSG avant la trêve

Après la victoire du Bayern Munich, à domicile, contre le Bayer Leverkusen (3-0), en huitième de finale aller de la Ligue des Champions, mercredi soir, Joshua Kimmich a fait le point sur sa situation personnelle. Mis sous pression par sa direction, qui exige une réponse de sa part dans les plus brefs délais, l’ancien milieu défensif de Stuttgart a annoncé publiquement que son choix sera connu avant la trêve internationale.

« Une décision sera prise rapidement. Elle interviendra certainement avant la trêve internationale, au plus tard », a déclaré Joshua Kimmich en zone mixte. Le Paris SG va donc être situé dans les semaines à venir, puisque la trêve débutera fin mars.