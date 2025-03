Mercato OM : Greenwood et la Jamaïque, une opportunité inattendue pour Marseille

Mason Greenwood a officiellement entamé les démarches pour représenter la Jamaïque en sélection nationale. Un changement qui pourrait avoir des répercussions positives pour l’OM, notamment sur son mercato.

Mercato OM : Greenwood, un changement de nationalité aux multiples enjeux

D’après The Athletic, Mason Greenwood a officiellement demandé à changer de nationalité sportive pour évoluer avec la Jamaïque. Une décision motivée par son absence prolongée de la sélection anglaise, qui lui ferme la porte depuis ses démêlés judiciaires. Alors qu’il compte une unique sélection avec les Three Lions, en septembre 2020, son passage sous les couleurs jamaïcaines serait rendu possible grâce aux règlements de la FIFA.

Ce changement ne concerne pas uniquement la carrière internationale de l’attaquant de l’OM : il pourrait aussi offrir un avantage stratégique au club phocéen. L’un des principaux bénéfices pour l’Olympique de Marseille concerne les quotas de joueurs extracommunautaires en Ligue 1. Depuis le Brexit, les footballeurs britanniques sont considérés comme extracommunautaires, limitant les possibilités de recrutement des clubs français.

Cependant, les joueurs jamaïcains ne sont pas soumis à cette restriction grâce à l’accord de Samoa, qui exempte certains pays des quotas en raison de leur lien avec l’Union européenne. Si Mason Greenwood obtient son changement de nationalité sportive, il ne serait plus comptabilisé comme extracommunautaire, offrant ainsi une place supplémentaire pour l’OM sur le marché des transferts.

Avec cette place libérée, l’OM aurait plus de marge de manœuvre pour attirer un autre joueur extracommunautaire dès le prochain mercato. Cette opportunité pourrait être précieuse dans la quête de renforts, notamment en attaque ou au milieu de terrain.

Si Greenwood poursuit son évolution sous le maillot olympien tout en représentant la Jamaïque, ce scénario pourrait donc offrir un double avantage au club marseillais : conserver un atout offensif tout en facilitant son recrutement. Une aubaine que les dirigeants marseillais ne manqueront pas d’exploiter.