Classement OM : Geronimo Rulli met en garde le RC Lens !

À la veille du choc entre l’OM et le RC Lens, le gardien de but Geronimo Rulli s’est présenté en conférence de presse. L’occasion pour lui de lancer un avertissement aux Sang et Or.

OM : Geronimo Rulli prêt à tout donner contre Lens, sans prendre de risques

L’Olympique de Marseille reçoit samedi un RC Lens en difficulté, mais cette situation n’enlève rien à la pression qui pèse sur les épaules des Marseillais. La victoire est impérative pour maintenir la deuxième place et aborder sereinement le prochain déplacement au Parc des Princes.

Geronimo Rulli, le gardien de l’OM, insiste d’ailleurs sur l’importance de ce match, soulignant que l’équipe ne prendra pas le RC Lens à la légère. L’objectif est clair : continuer sur la lancée et décrocher une deuxième victoire consécutive. « Comme ce fut le cas contre Nantes, ce sera pareil face à Lens demain. Donc oui, on veut continuer sur cette dynamique et conserver cette deuxième place », a-t-il déclaré.

Il veut devenir le meilleur gardien de Ligue 1

Les Sang et Or prévenus, ils devront faire face à des Phocéens déterminés à s’imposer à domicile. Au-delà de ce match, l’OM nourrit de grandes ambitions pour l’avenir. Geronimo Rulli croit en la capacité de l’équipe de rivaliser avec le PSG, leader du championnat.

Le portier argentin souligne la jeunesse de l’effectif et le processus de construction en cours, mais il se dit confiant quant à la possibilité de voir l’OM mette un terme à l’hégémonie du Paris Saint-Germain et devenir la meilleure équipe de France. « Ça prendra peut-être du temps, mais je n’ai aucun doute sur le fait que l’OM va devenir la meilleure équipe de France », a-t-il lancé.

Sur le plan personnel, Geronimo Rulli ne cache pas son ambition de devenir « le meilleur gardien de Ligue 1 ». Il reconnaît cependant que l’objectif principal reste la qualification pour la Ligue des Champions. Ses performances régulières et ses arrêts spectaculaires ont renforcé son statut à l’OM. Il aborde ce match contre Lens avec détermination, conscient de l’importance de la victoire pour l’équipe et ses ambitions personnelles.