FC Nantes vs RC Strasbourg : Antoine Kombouaré confirme trois forfaits et trois retours au FCN

Le technicien du FC Nantes, Antoine Kombouaré, pourra compter sur un groupe presque au complet pour défier le RC Strasbourg à la Beaujoire. Trois cadres sont de retour au FCN.

FC Nantes vs RC Strasbourg : Antoine Kombouaré prépare du lourd contre le RCS

Le FC Nantes accueille le RC Strasbourg ce dimanche au stade de la Beaujoire pour le compte de la 25e journée de Ligue 1. Après la défaite (2-0) face à l’OM la semaine dernière, les Canaris vont tenter de se relancer pour s’éloigner de la zone rouge. Le FCN alterne de bons et mauvais résultats depuis le début de la saison. La priorité du technicien du FC Nantes, Antoine Kombouaré, est de réussir à maintenir le club dans l’élite à la fin de cette campagne.

Lire aussi : FC Nantes vs RC Strasbourg : Antoine Kombouaré obtient deux renforts inattendus au FCN

Pour cela, le FC Nantes doit retrousser ses manches pour rafler des points pendant cette seconde partie de saison. Et contre le RC Strasbourg ce week-end, la mission sera difficile. Les Alsaciens visent l’Europe et sont sur une belle série de trois victoires consécutives en Ligue 1. En conférence de presse ce vendredi 7 mars 2025, Antoine Kombouaré a fait le point sur son effectif.

Lire aussi : OM vs FC Nantes : Antoine Kombouaré donne les raisons de la défaite du FCN face à Marseille

Trois joueurs du FC Nantes vont manquer cette affiche. L’entraîneur nantais devra se passer de Saïdou Sow, absent pour cette rencontre face au RC Strasbourg. Prêté par le club alsacien, le défenseur central n’est pas autorisé à jouer contre son ancien club. Côté infirmerie, la situation s’améliore. Seuls Nathan Zézé et Fabien Centonze manquent toujours à l’appel en raison de blessures.

Francis Coquelin (mollet) est incertain. En revanche, bonne nouvelle pour les Canaris : le latéral gauche Nicolas Cozza fait son retour après avoir purgé sa suspension. Douglas Augusto sera aussi disponible pour cette affiche après avoir manqué le choc contre Marseille. Tino Kadewere a repris l’entraînement collectif et pourrait être retenu pour cette rencontre.

Lire aussi : FC Nantes : Grosse inquiétude pour Douglas Augusto au FCN !

« Nathan Zézé et Fabien Centonze sont toujours absents. Bonne nouvelle : Tino Kadewere a fait une semaine complète. On verra si on le fait passer par la réserve ou si on le prend avec nous. Douglas Augusto aussi est en forme. Concernant Francis Coquelin, qui ne s’est pas entraîné aujourd’hui, on l’a mis de côté. On fera le point demain. On verra si ça vaut le coup de prendre le risque. Les examens se sont révélés rassurants », a expliqué Antoine Kombouaré.