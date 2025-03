OM vs RC Lens : Will Still prévient Marseille !

Le technicien du RC Lens, Will Still, lance un sérieux avertissement à l’OM avant la rencontre en Ligue 1. Le RCL va à Marseille pour ramener un bon résultat à la maison.

OM vs RC Lens : Will Still et le RC Lens veulent créer la surprise à Marseille

Pour le compte de la 25ᵉ journée de Ligue 1, le RC Lens se déplace au stade Vélodrome pour affronter l’OM ce samedi. Les Sang et Or, en grande difficulté depuis quelques semaines, sont sur une série noire de quatre défaites consécutives en Ligue 1. Face à Marseille, la mission s’annonce encore difficile.

Lire aussi : OM vs RC Lens : Coup dur de dernière minute pour De Zerbi !

Les Marseillais ont battu le FC Nantes (2-0) lors de la 24e journée de Ligue 1 et abordent cette rencontre en toute confiance. En conférence de presse avant cette affiche, le technicien du RCL, Will Still, a fait le point sur son effectif et sera privé de nombreux cadres. Le groupe du Racing Club de Lens est affaibli par les départs de joueurs clés lors du dernier mercato hivernal et une cascade de blessures.

Lire aussi : OM vs RC Lens : De Zerbi met son véto pour Mason Greenwood

Le RC Lens aborde cette rencontre avec un statut d’outsider. Toutefois, Will Still, l’entraîneur lensois, veut tout mettre en œuvre pour ramener la victoire. « Marseille est une équipe avec beaucoup de qualités individuelles et elle s’est renforcée lors du mercato hivernal. On va au Vélodrome pour se battre et mettre le maximum d’intensité dans tout ce que l’on fait, avec l’objectif de prendre des points. C’est un super challenge. Ils font une belle saison avec un effectif solide. On va s’attacher à travailler ensemble, même si le défi est difficile. », a déclaré Will Still.

Lire aussi : Classement OM : Geronimo Rulli met en garde le RC Lens !

Malgré une dynamique négative, le RC Lens refuse donc de se laisser abattre. Face à un OM favori à domicile, les Sang et Or veulent prouver qu’un sursaut est encore possible. Les Marseillais sont prévenus : un adversaire blessé est toujours dangereux. Le RC Lens est actuellement 9e au classement avec 33 points, tandis que l’Olympique de Marseille est deuxième avec 49 points.