PSG : Ousmane Dembélé, un pari à 30 buts pour une Rolex !

Ousmane Dembélé ne se fixe aucune limite cette saison avec le PSG. L’ailier français, en grande forme en 2025, s’est lancé un défi ambitieux : inscrire au moins 30 buts pour remporter une montre de luxe mise en jeu avec ses amis.

PSG : Ousmane Dembélé, un défi personnel pour une motivation supplémentaire

Depuis le début de l’année, Ousmane Dembélé enchaîne les performances de haut niveau. Auteur de 18 buts en 2025, il est l’un des artisans majeurs des succès du PSG toutes compétitions confondues. Mais au-delà des objectifs collectifs, l’attaquant parisien a trouvé une motivation supplémentaire grâce à un pari lancé avec ses proches. « J’ai un défi avec mes amis ! Il y a quelque chose à gagner en plus. Des Patek et des Rolex ! Donc j’espère que je vais mettre beaucoup de buts », avait confié l’ancien joueur du Barça en janvier dernier.

Si ce challenge peut prêter à sourire, il témoigne de l’envie de Dembélé de dépasser ses propres limites cette saison et semble sur le point d’y arriver. Avec 26 buts déjà inscrits toutes compétitions confondues (18 en Ligue 1, 6 en Ligue des champions, 1 en Coupe de France et 1 au Trophée des champions), Ousmane Dembélé est proche de son objectif. Plus que quatre réalisations pour atteindre la barre des 30 et valider la première étape de son pari. Et la mission pourrait être remplie rapidement.

Dès ce samedi, si Luis Enrique décide de l’aligner, il aura une nouvelle opportunité face au Stade Rennais, dans un stade qu’il connaît bien, puisqu’il y a fait ses débuts professionnels. Mais le défi de Dembélé ne s’arrête pas là. Son pari comprend plusieurs paliers. S’il dépasse les 30 buts et atteint un total encore supérieur (gardé secret par l’intéressé), la récompense montera en gamme. De quoi lui donner encore plus de motivation pour continuer à empiler les buts.

Avec un PSG toujours en lice sur plusieurs tableaux, Ousmane Dembélé a encore de nombreuses occasions d’améliorer ses statistiques. Entre ambition personnelle et quête de trophées avec le club parisien, il vit sans doute l’une des saisons les plus abouties de sa carrière. Et avec une Rolex au poignet en récompense, la réussite n’en serait que plus belle.