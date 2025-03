Mercato PSG : 30M€ ! Le Paris SG s’attaque à une cible du Barça

Le PSG prépare activement le prochain mercato estival en ciblant des talents prometteurs pour renforcer son effectif. Parmi les pistes explorées, le jeune gardien espagnol Joan Garcia, qui évolue à l’Espanyol Barcelone, suscite un intérêt particulier.

Mercato PSG : Luis Enrique craque pour Joan Garcia, un talent en pleine ascension

Âgé de 23 ans, Joan Garcia s’est imposé comme l’un des gardiens les plus prometteurs de la Liga. Ses performances solides avec l’Espanyol Barcelone ont attiré l’attention de plusieurs grands clubs européens. Pourtant, ses chiffres ne reflètent pas son talent puisqu’il a concédé 36 buts en 25 matchs de Liga pour seulement 4 clean sheets dans un club qui se bat pour le maintien.

Sa clause libératoire est actuellement fixée à 30 millions d’euros, mais elle pourrait atteindre 35 millions s’il est sélectionné en équipe nationale espagnole. Selon Fichajes, Luis Enrique a même validé le profil du joueur pour son transfert au PSG d’ici l’été prochain. Cependant, le champion de France n’est pas le seul club intéressé. Le FC Barcelone, également en quête d’un gardien pour épauler ou concurrencer Marc-André ter Stegen, souvent blessé, serait aussi sur le dossier.

Joan Garcia figure en tête de liste des cibles potentielles des Blaugranas. Le Barça suit de près le jeune portier, considéré comme une solution viable pour renforcer leur effectif. Le PSG et le FC Barcelone se retrouvent ainsi en concurrence directe pour recruter Joan Garcia. Les deux clubs sont prêts à lever sa clause libératoire, ce qui pourrait déclencher une bataille acharnée lors du prochain mercato estival.

L’issue de cette compétition dépendra de divers facteurs, notamment des projets sportifs proposés au joueur et de ses aspirations personnelles. Pour le Paris SG, l’acquisition de Joan Garcia s’inscrit dans une stratégie de renforcement à long terme du poste de gardien de but. Bien que Gianluigi Donnarumma soit actuellement titulaire, le club anticipe l’avenir et souhaite assurer une transition en douceur.