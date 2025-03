ASSE : Confrontation directe avec le Havre AC, Digard se méfie de Saint-Etienne

Évoquant la venue de l’ASSE au Havre, dimanche, Didier Digard n’a pas caché sa méfiance vis-à-vis du club stéphanois avec lequel son équipe est à la lutte pour le maintien en Ligue 1.

Ligue 1 : Duel de la peur entre l’ASSE et le Havre AC pour le maintien

Le Havre AC reçoit l’ASSE dimanche à 17h15, une semaine après sa victoire surprise contre le RC Lens à Bollaert-Delelis (4-3). Cette rencontre est un duel crucial entre deux équipes luttant pour le maintien. Le HAC est 16e et en position de barragiste, tandis que l’AS Saint-Étienne est 17e et relégable, à dix journées de la fin du championnat.

L’équipe de Didier Digard compte un point de plus que celle d’Eirik Horneland avant ce match décisif au stade Océane. Malgré l’avantage du terrain et ce point d’avance, l’entraîneur du club normand se méfie de l’équipe stéphanoise, comme il l’a exprimé lors de la conférence de presse d’avant-match.

« Malgré l’absence de résultats, l’équipe de l’ASSE propose un jeu intéressant », a souligné Didier Digard. « Elle essaie de jouer, et même très bien. Les Stéphanois aiment la possession et sont à l’aise avec le ballon. C’est une équipe souvent menée, mais qui parvient à revenir au score […]. Elle possède une force mentale indéniable, avec des joueurs créatifs et capables de se projeter rapidement vers l’avant », a-t-il ajouté.

Havre AC – Saint-Etienne : Digard dévoile les clés du match pour inverser la tendance

L’enjeu de ce match entre le Havre AC et l’AS Saint-Etienne est crucial : la victoire. Les Verts n’ont plus gagné depuis le 4 janvier et restent sur une série de cinq défaites et trois matchs nuls. De plus, ils n’ont remporté aucun match à l’extérieur cette saison. Quant au Havre AC, il est très vulnérable à domicile. Le club normand est dernier au classement des matchs à domicile, avec dix défaites en douze rencontres disputées au stade Océane cette saison.

Cependant, Didier Digard espère inverser cette tendance face à l’ASSE. « Il est important de confirmer notre succès à Lens, et ce match contre un adversaire direct arrive au bon moment », a-t-il déclaré avant d’évoquer les clés du match.

« Nous essayons de tirer les leçons de nos erreurs et de changer les choses. Je sais que mes joueurs sont capables du meilleur […], de réaliser de grandes performances avec la bonne mentalité. Ils ont des qualités physiques qu’ils devront mettre en avant dimanche contre Saint-Étienne. Il faudra bien gérer les différents scénarios du match et entrer sur le terrain avec l’intention de gagner […]. Nous ferons les meilleurs choix possibles. »