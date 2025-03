Mercato PSG : 92 M€ à récolter pour ces premiers départs de l’été 2025 !

Pour renforcer ses finances en vue du prochain mercato estival, le Paris Saint-Germain peut compter sur les ventes de Randal Kolo Muani et Marco Asensio. Respectivement prêtés à la Juventus Turin et Aston Villa, les deux joueurs pourraient ne plus revenir en France à la demande de leur club qui négocie pour leur transfert définitif.

Randal Kolo Muani et Marco Asensio, une belle opération pour le PSG

L’hiver dernier, le Paris Saint-Germain s’est séparé de Randal Kolo Muani et Marco Asensio, deux joueurs qui ne faisaient plus partie des plans de Luis Enrique. Avant la clôture du mercato hivernal, le club parisien a décidé de les prêter respectivement à la Juventus Turin et Aston Villa.

À 26 ans, Randal Kolo Muani semble revivre en Serie A. Avec la Vieille Dame, l’avant-centre français a retrouvé confiance et efficacité, inscrivant 5 buts et délivrant une passe décisive en seulement 6 matchs de championnat. Ses performances séduisent déjà la Juventus, qui envisage de le recruter définitivement. Selon Jeunes Footeux, le club italien a exprimé son intérêt, mais le PSG exige 70 millions d’euros pour céder son attaquant.

De son côté, Aston Villa regrette déjà de ne pas avoir inclus une option d’achat dans le contrat de prêt de Marco Asensio. Le milieu offensif de 29 ans a convaincu les Lions, qui souhaitent désormais le recruter définitivement. Pour finaliser ce transfert, le PSG demande 22 millions d’euros.

Photo : Randal Kolo Muani au PSG

Une manne financière précieuse pour le mercato parisien

Avec les ventes combinées de Kolo Muani et Asensio, le PSG pourrait récupérer 92 millions d’euros. Une somme précieuse pour les dirigeants qataris, qui comptent renforcer l’effectif de Luis Enrique en vue de la saison prochaine. En attendant, le club reste concentré sur son parcours en Ligue des Champions. Battu 1-0 par Liverpool mercredi dernier, le Paris Saint-Germain devra renverser la situation lors du match retour pour espérer atteindre les quarts de finale.