LDC : La réaction inattendue du PSG après la défaite contre Liverpool

Le PSG a concédé une défaite face à Liverpool, mais son vestiaire refuse de la considérer comme un échec. Un état d’esprit surprenant qui pourrait tout changer pour le match retour à Anfield mardi prochain.

PSG : « Liverpool moins fort qu’Arsenal ou le Bayern »

Malgré une nette domination dans le jeu, le PSG s’est incliné face à Liverpool (0-1) mercredi au Parc des Princes, en huitième de finale aller de la Ligue des Champions. Mais le journal L’Équipe rapporte ce samedi que les joueurs de Luis Enrique ont été surpris par le niveau de l’équipe d’Arne Slot. Lors de discussions internes, Ousmane Dembélé et ses coéquipiers ont exprimé leur étonnement face à leur maîtrise technique quasi totale du match aller et affichent leur confiance quant à une victoire au match retour à Anfield mardi prochain.

« Malgré la défaite, ils étaient encore plus confiants après le match qu’avant », a confié un proche du groupe parisien. Dans l’intimité du vestiaire, Luis Enrique et ses hommes ont même eu l’impression que le groupe de Mohamed Salah était moins fort et moins complet que certains adversaires rencontrés lors de la phase de groupes, notamment Arsenal et le Bayern Munich. Autant dire que le Paris Saint-Germain ne semble pas du tout intimidé par l’actuel leader de la Premier League. Surtout que le collectif parisien montre une solidarité sans pareille.

Solidarité parisienne : Le message fort du vestiaire à Donnarumma

Malgré son erreur face à Liverpool, Gianluigi Donnarumma a reçu un soutien surprenant de la part du vestiaire parisien. Une erreur lourde de conséquences, mais qui n’a pas entamé la solidarité du vestiaire parisien. Ses coéquipiers lui ont adressé un message fort, à l’opposé des critiques extérieures. D’après L’Équipe, plusieurs coéquipiers sont venus le réconforter après le match.

Un message clair a été transmis à l’international italien : « ne t’inquiète pas, on va se qualifier. » Cette solidarité dépasse le simple cas de Donnarumma. Vitinha a affirmé que les Parisiens croient en un exploit à Anfield, convaincus qu’ils peuvent renverser la situation face à Liverpool. Contrairement au scénario après l’erreur contre l’Atlético Madrid, où Matvey Safonov avait pris sa place contre le Bayern Munich (défaite 1-0), Donnarumma conserve la confiance du staff.

Toutefois, Luis Enrique pourrait faire tourner lors du match contre le Stade Rennais, et Matvey Safonov pourrait être aligné, comme cela avait été le cas entre les deux matchs de barrage contre Brest. Mais à ce stade, aucune indication ne laisse penser que le Russe sera préféré à Anfield.