PSG : Serge Aurier déchaîné contre Donnarumma après la défaite contre Liverpool

Comme beaucoup d’observateurs, Serge Aurier n’a pas du tout aimé la contre-performance de Gianluigi Donnarumma, qui a coûté un but au PSG ce mercredi soir contre Liverpool, en huitième de finale aller de la Ligue des Champions. L’ancien défenseur du Paris SG a critiqué le gardien italien sur les réseaux sociaux.

PSG – Liverpool : Serge Aurier critique ouvertement Donnarumma

Après le match aller des huitièmes de finale de Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et Liverpool (0-1), mercredi soir au Parc des Princes, Serge Aurier a exprimé son mécontentement face à la défaite parisienne. Les hommes de Luis Enrique ont pourtant livré une prestation solide, se créant de nombreuses occasions (27 tirs, dont 10 cadrés).

Cependant, la réussite a fui les attaquants parisiens, butant sur un Alisson Becker impérial. Pire encore, ils ont concédé un but sur la seule frappe cadrée de Liverpool, une réalisation qui a fait grincer des dents Serge Aurier. L’ancien latéral droit du PSG a exprimé son mécontentement sur Snapchat, ciblant Gianluigi Donnarumma. Le gardien italien est jugé responsable sur le but encaissé, et Aurier n’a pas mâché ses mots.

« L’autre, il n’avait qu’un seul arrêt à faire dans ce match », a déclaré le joueur de 32 ans dans une publication accompagnée d’émojis exprimant son agacement. Pour rappel, Serge Aurier a toujours eu une relation particulière avec les gardiens italiens du Paris Saint-Germain. Son Live Périscope, devenu viral sur les réseaux sociaux, et ses critiques envers Salvatore Sirigu à l’époque avaient déjà marqué les esprits des amateurs de football français.