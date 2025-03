PSG : Donnarumma sous le feu des critiques, le vestiaire prend position !

Gianluigi Donnarumma vit des moments agités ces derniers jours. Malgré une performance globalement maîtrisée contre Liverpool, le PSG a concédé une défaite frustrante (1-0) en huitième de finale aller de la Ligue des Champions. En cause, une erreur de main de l’Italien, qui a aussitôt suscité des critiques. Mais dans le vestiaire parisien, l’unité prime.

PSG : Donnarumma reçoit un message très réconfortant du vestiaire du Paris SG

Le PSG a dominé Liverpool dans tous les secteurs du jeu. Pourtant, sur la seule frappe cadrée des Reds, signée Harvey Elliott, Donnarumma a mal négocié le ballon, laissant échapper une opportunité d’assurer un match nul précieux. Cette bévue a rapidement attiré les critiques, rappelant d’autres erreurs du portier italien sous le maillot parisien, notamment contre le Real Madrid en 2022.

Donnarumma, pourtant impérial dans plusieurs rencontres cette saison, se retrouve de nouveau sous pression à un moment clé de la saison. Certains observateurs s’interrogent sur sa régularité et sa capacité à être un gardien décisif dans les grands rendez-vous. Malgré cette erreur, l’ambiance dans le vestiaire du PSG reste positive. Selon L’Équipe, plusieurs cadres du club parisien sont immédiatement venus réconforter Donnarumma après le match, lui rappelant que la qualification est encore largement à leur portée.

« T’inquiète pas, on va se qualifier », lui ont-ils glissé, preuve de la confiance qui règne dans le groupe. Les joueurs parisiens restent persuadés de pouvoir renverser Liverpool à Anfield. L’équipe tourne déjà son regard vers le match retour, où elle devra se montrer plus réaliste pour espérer une qualification en quart de finale. D’ici là, plusieurs cadres seront laissés au repos pour le déplacement à Rennes, avec un seul objectif en tête : revenir plus fort pour l’exploit en Angleterre.