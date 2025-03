Stade Rennais-PSG : Habib Beye défie Paris, le SRFC fera front !

En pleine remontée au classement, le Stade Rennais s’apprête à affronter le PSG avec ambition. Habib Beye, son entraîneur, refuse de se poser en victime et veut voir son équipe relever ce défi avec fierté et détermination.

Un PSG redoutable, mais prenable pour le Stade Rennais ?

Habib Beye est conscient de la tâche qui attend son équipe. Le PSG, bien que battu par Liverpool en Ligue des Champions (0-1), a livré une prestation impressionnante. L’entraîneur du Stade Rennais souligne la maîtrise tactique de Luis Enrique et la capacité de son équipe à évoluer dans plusieurs systèmes de jeu. « C’est un PSG souverain, imprévisible et redoutable sur tous les aspects », analyse-t-il. Cependant, il sait que Paris pourrait gérer ses efforts en vue du match retour contre Liverpool.

Lisez aussi : Stade Rennais vs PSG : Deux retours de poids et plusieurs forfaits au SRFC avant le Paris SG !

Une donnée qui ne change en rien la préparation du Stade Rennais. « Même remaniée, cette équipe reste ultra-compétitive et viendra pour gagner », prévient Beye. Plutôt que de subir, le Stade Rennais veut imposer son jeu et ne pas être spectateur. « On ne va pas se poser en victimes. Soit on capitule, soit on y va avec la tête haute et des ambitions », affirme Habib Beye avec détermination. Le technicien sénégalais a mis l’accent sur l’utilisation du ballon et la gestion des duels, sachant que son équipe aura peu de possession.

Lisez aussi : Stade Rennais vs PSG : Vers une défaite inévitable du SRFC face au Paris SG ?

« Ce n’est pas un match bonus, on n’a pas ‘rien à perdre’. C’est un défi super excitant, et on doit se donner les moyens de le gagner », martèle-t-il. Actuellement 11e de Ligue 1, le Stade Rennais cherche à poursuivre sa bonne série. Depuis l’arrivée de Beye, les résultats s’améliorent, et le coach veut entretenir cette dynamique. « On doit continuer à gagner pour entrer dans la première partie du classement », explique-t-il.

Lisez aussi : Stade Rennais : Des doutes à dissiper avant le choc face au PSG

Si Rennes parvient à faire chuter le PSG, un nouveau cap pourrait être franchi. « Une fois qu’on sera mieux classés, peut-être qu’on pourra viser autre chose », conclut Beye, laissant entrevoir de nouvelles ambitions pour le SRFC.