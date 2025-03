PSG : Un arbitre controversé pour le choc face à Liverpool

Le PSG a reçu une nouvelle peu rassurante ce dimanche, à quelques jours de son choc contre Liverpool à Anfield, en huitième de finale retour de la Ligue des Champions. Explications.

Istvan Kovacs, un arbitre qui porte chance ou malchance au PSG ?

Une semaine après une défaite amère face à Liverpool au Parc des Princes (0-1) lors du match aller, le PSG doit impérativement renverser la situation en huitième de finale retour, à Anfield. Seule l’équipe de Nottingham Forest a réussi à battre les Reds à domicile cette saison en Premier League, il y a six mois (0-1). Cependant, les Parisiens peuvent se rappeler que Liverpool n’est pas invincible à domicile en compétitions européennes.

https://twitter.com/ActuFoot_/status/1898682633409691888

La victoire éclatante de l’Atalanta Bergame (0-3) en quart de finale aller de la Ligue Europa l’année dernière en est la preuve. Ces précédents offrent des raisons d’espérer, malgré un bémol significatif apparu ce dimanche. En effet, le PSG a appris que le match retour de ce huitième de finale de C1 sera arbitré par Istvan Kovacs, un arbitre roumain qui a déjà croisé la route de l’équipe de Luis Enrique cette saison.

Le 26 novembre dernier, il était aux commandes lors du déplacement du PSG à Munich, qui s’est soldé par une défaite 1-0 et l’expulsion controversée d’Ousmane Dembélé. Néanmoins, il est possible de voir le verre à moitié plein. Kovacs était également l’arbitre du quart de finale retour entre le Barça et le PSG l’année dernière. Après une défaite au Parc des Princes (2-3), les Parisiens avaient réussi à inverser la tendance et à se qualifier grâce à une large victoire en Catalogne (1-4), malgré l’expulsion prématurée de Ronald Araujo.

Un arbitre qui distribue rapidement les cartons jaunes

Avec Istvan Kovacs, les cartons jaunes tombent vite : 4,54 par match en moyenne en Ligue des Champions, contre 3,53 en Ligue 1. Les joueurs devront donc être vigilants. En revanche, il est plus clément sur les exclusions : il donne 0,11 carton rouge direct par match, un chiffre inférieur à la moyenne française (0,17).

Il sanctionne aussi peu les seconds cartons jaunes (0,087 par match). Par contre, l’arbitre roumain a tendance à accorder plus de penaltys, avec 0,46 par match, contre 0,34 en moyenne en Ligue 1. Kovacs a déjà arbitré le Paris Saint-Germain à quatre reprises, avec un bilan mitigé, mais notamment lors de la victoire historique contre le Barça en 2024 (1-4).