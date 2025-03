Liverpool – PSG : La tactique gagnante de Luis Enrique pour dompter Anfield

Après sa large victoire à Rennes (1-4), le PSG se tourne désormais vers le huitième de finale retour de Ligue des Champions contre Liverpool. Luis Enrique aurait un plan secret pour dompter les Reds à Anfield.

PSG : Le onze de départ pour le choc contre Liverpool se dessine

À l’approche du match retour décisif entre Liverpool et le PSG, les discussions sur la composition idéale de l’équipe parisienne s’intensifient. Pour espérer un résultat positif, des ajustements tactiques semblent incontournables. L’idée de maintenir Kvicha Kvaratskhelia à gauche et Ousmane Dembélé en pointe est pertinente, mais un changement notable pourrait s’avérer crucial : titulariser le talentueux Désiré Doué à la place de Bradley Barcola sur l’aile droite.

Doué, jeune mais déjà très prometteur, apporterait une dimension différente à l’attaque du PSG. Alors que Barcola, malgré ses qualités techniques indéniables, peine encore à trouver sa place à droite, Doué se montre plus à l’aise et dynamique sur ce côté, et surtout, plus imprévisible. Son jeu, moins stéréotypé et plus fluide dans le collectif prôné par Luis Enrique, pourrait poser davantage de problèmes à la défense de Liverpool, qui devrait s’adapter à un joueur capable de déstabiliser l’adversaire avec un style de jeu moins prévisible.

De plus, lors du match aller, Kvaratskhelia, repositionné à gauche, a été impressionnant, se montrant intenable pour la défense adverse. Cela confirme son efficacité lorsqu’il a plus de liberté pour jouer dans des espaces plus larges, loin des schémas rigides d’un rôle central. Cette liberté lui permettrait de permuter plus naturellement avec Doué qu’avec Barcola.

Le timing serré du match retour, une semaine seulement après le premier, est un autre facteur clé. Liverpool aura moins de temps pour analyser et s’adapter aux schémas d’attaque parisiens. L’agilité tactique du Paris Saint-Germain, notamment grâce à l’imprévisibilité de Doué, pourrait constituer un atout majeur. Doué pourrait créer plus de déséquilibre et offrir une solution plus intéressante que Barcola, qui, malgré son potentiel, n’a pas encore démontré une grande capacité à permuter efficacement à droite.

Sa prestation lors du match aller a été moins aboutie que ne le suggère la polémique autour de son penalty refusé. Le choix de l’insaisissable Doué, encore à la hauteur hier soir face à son ancien club sur la pelouse du Roazhon Park, avec une passe décisive supplémentaire et une prestation convaincante, pourrait bien se révéler être l’élément clé pour permettre au PSG de renverser la situation contre Liverpool.

Du côté de Liverpool, alors que Cody Gakpo (coup) reste incertain et que Joe Gomez et Conor Bradley (adducteurs) sont blessés, Arne Slot est confronté à un dilemme : titulariser Darwin Nunez en pointe, à la place de Diogo Jota, pour sa puissance athlétique et sa capacité à jouer les deuxièmes ballons, comme sur le but du match aller, ou titulariser Harvey Elliott, auteur de deux entrées en jeu décisives, à la place de Dominik Szoboszlai, jugé « fatigué » par son entraîneur samedi.

L’équipe probable de Liverpool

Gardien : Alisson

Défenseurs : Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk (cap.), Robertson

Milieux : Gravenberch, Mac Allister

Attaquants : Salah, Elliott, Diaz – Nunez.

La compo probable du Paris SG

Gardien : Donnarumma

Défenseurs : Hakimi, Marquinhos (cap.), Pacho, Mendes

Milieux : Neves, Vitinha, Ruiz

Attaquants : Kvaratskhelia, Dembélé, Barcola/Doué.