PSG-Liverpool : Désiré Doué préféré à Kvaratskhelia, les choix forts de Luis Enrique

Luis Enrique a tranché. L’entraîneur du PSG mise sur une composition offensive marquée par une décision forte : la titularisation de Désiré Doué à la place de Khvicha Kvaratskhelia pour affronter Liverpool en huitième de finale aller de la Ligue des Champions. Un choix qui s’inscrit dans une logique de forme du moment et d’intégration au collectif parisien.

PSG-Liverpool : Désiré Doué, l’homme en forme préféré à Kvaratskhelia

Depuis plusieurs semaines, Désiré Doué enchaîne les prestations convaincantes sous le maillot du PSG. Auteur de 17 contributions décisives cette saison, il a su gagner la confiance de Luis Enrique, au point d’être préféré à Khvicha Kvaratskhelia pour débuter ce choc de huitièmes de finale de Ligue des Champions face à Liverpool.

L’international géorgien, recruté cet hiver, peine encore à s’adapter aux exigences tactiques du coach espagnol. Son talent n’est pas remis en question, mais son manque d’automatismes avec ses coéquipiers joue en sa défaveur pour ce rendez-vous européen crucial.

Un milieu de terrain équilibré sans Zaïre-Emery

Dans l’entrejeu, Luis Enrique devrait composer sans Warren Zaïre-Emery, encore jugé trop juste après son retour de blessure. Le technicien espagnol mise sur un trio composé de João Neves, Vitinha et Fabian Ruiz, chargé d’assurer la transition rapide entre la défense et l’attaque.

Ce choix vise à renforcer la maîtrise technique et la capacité de pressing face aux Reds, une équipe réputée pour sa verticalité et son intensité dans le contre-pressing. En défense, aucune surprise majeure n’est attendue. Marquinhos et Willian Pacho devraient former la charnière centrale, protégés sur les côtés par Achraf Hakimi et Nuno Mendes.

Gianluigi Donnarumma, malgré quelques critiques cette saison, reste le numéro un incontesté dans les buts. Face à l’armada offensive de Liverpool, son rôle sera déterminant pour éviter que le PSG ne soit rapidement mis sous pression.

Un trio offensif explosif du PSG pour bousculer Liverpool

Avec Désiré Doué sur l’aile droite, Ousmane Dembélé repositionné dans l’axe et Bradley Barcola à gauche, Luis Enrique opte pour une attaque du Paris Saint-Germain ultra-mobile et percutante. Ce trio a pour mission de déstabiliser la défense des Reds, notamment un Trent Alexander-Arnold souvent critiqué pour ses lacunes défensives.

La vitesse et la créativité de ces trois joueurs pourraient être des atouts majeurs pour faire la différence dès ce match aller. Luis Enrique assume ses choix et fait confiance à la dynamique du moment. Désiré Doué a une opportunité en or de s’imposer dans un grand rendez-vous européen. Reste à savoir si cette audace portera ses fruits face à Liverpool.

Les compostions officielles :

Paris Saint-Germain : Donnarumma, Nuno Mendes – Willian Pacho – Marquinhos – Achraf Hakimi, Fabian Ruiz – Vitinha – Joao Neves, Bradley Barcola – Ousmane Dembélé – Désiré Doué

Liverpool : Alisson, Robertson – Van Dijk – Konaté – Alexander-Arnold, Gravenberch – Szoboszlai – Marc Allister, Luiz Diaz – Jota – Salah