PSG Mercato : C’est fait, le transfert de Cody Gakpo est bouclé !

Publié par JEAN-LUC D le 27 décembre 2022 à 06:07

Révélation du Mondial 2022 avec les Pays-Bas, Cody Gakpo va quitter le PSV Eindhoven cet hiver. Annoncé au PSG, l’attaquant de 23 ans a fait un autre choix.

« J’ai pensé à Manchester United, mais quand cela ne s’est pas produit, je ne m’en souvenais plus. Et j’ai commencé à douter. Leeds United est venu. Dois-je y aller ? Je n’ai pas encore eu de nouvelles de Manchester United. Quand ils viendront, j’y penserai. Je cherche aussi l’aide de Dieu dans ces décisions », déclarait Cody Gakpo dans des propos rapportés par Sky Sports début décembre. Placé dans le collimateur du Paris Saint-Germain pour aider Kylian Mbappé aux avant-postes et rêvant de Manchester United, l’avant-centre du PSV Eindhoven va effectivement évoluer en Premier League dès cet hiver, mais pas du côté d’Old Trafford.

PSG Mercato : Liverpool a annoncé la signature de Cody Gakpo

Ardemment courtisé sur le marché des transferts par Manchester United, le Paris Saint-Germain et le Real Madrid, Cody Gakpo a finalement dit « oui » à Liverpool, ce lundi. C’est un très joli coup réalisé par les Reds, qui s’offrent la révélation néerlandaise de la Coupe du monde 2022.

Le feuilleton Cody Gakpo (PSV Eindhoven, 23 ans) prend déjà fin. Celui qui a explosé aux yeux du monde lors du Mondial 2022 au Qatar a signé à Liverpool, ce lundi 26 décembre. Sans confirmer le montant de l'indemnité, le club hollandais a parlé d’un « transfert record pour le PSV » dans un communiqué publié ce jour. Sur les bords de la Mersey, Gakpo va renforcer un secteur offensif handicapé par les blessures de Luis Diaz (genou) et Diogo Jota (cuisse). Le compatriote de l'attaquant du Barça Memphis Depay est désormais attendu en Angleterre pour passer sa visite médicale et parapher son contrat. Une belle prise pour Jürgen Klopp, le manager de l'équipe anglaise.