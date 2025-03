Mercato PSG : Après Kvaratskhelia, le Paris SG s’avance sur un autre crack géorgien

Le PSG continue de scruter le marché des jeunes talents et s’intéresse de près à Saba Kharebashvili, latéral gauche prometteur du Dinamo Tbilisi. À seulement 16 ans, le défenseur géorgien attire déjà les convoitises des plus grands clubs européens.

Mercato PSG : Saba Kharebashvili, un talent précoce en Géorgie qui fait craquer les gros d’Europe

Né le 3 septembre 2008 à Tbilissi, Saba Kharebashvili s’impose comme l’un des jeunes talents les plus prometteurs de sa génération. À seulement 16 ans, il a intégré l’équipe première du Dinamo Tbilisi, faisant ses débuts professionnels le 26 avril 2024. Son ascension fulgurante lui a permis d’inscrire son nom dans l’histoire en devenant le plus jeune joueur à disputer une compétition européenne sous l’égide de l’UEFA en juillet 2024, à 15 ans, 10 mois et 8 jours.

Cette précocité rappelle celle d’un certain Khvicha Kvaratskhelia, qui a explosé en Europe avec Naples. Une trajectoire qui inspire déjà les grands clubs, à commencer par le PSG, toujours à la recherche de jeunes pépites à fort potentiel. Avec 1,84 mètre sous la toise, Kharebashvili possède un gabarit intéressant pour un latéral gauche. Gaucher naturel, il se distingue par sa qualité technique, sa capacité à bien lire le jeu et son intelligence tactique.

À l’aise défensivement, il sait aussi apporter offensivement grâce à une excellente qualité de centre et une belle précision dans ses transmissions. Son profil moderne et polyvalent correspond parfaitement aux exigences du football de haut niveau, où les latéraux doivent être aussi performants en attaque qu’en défense. Ce qui fait de lui un profil de choix pour le Paris Saint-Germain selon PSG Inside Actus. Toutefois, l’intérêt du PSG pour Kharebashvili n’est pas isolé.

De nombreux cadors européens sont également sur les rangs, dont le Real Madrid, Liverpool, le Bayern Munich, le FC Barcelone et Naples. La compétition sera donc rude pour s’attacher les services du jeune défenseur géorgien. Liverpool aurait intensifié ses efforts récemment, tandis que le Real Madrid surveille de près son évolution. De son côté, le PSG pourrait compter sur la présence de Kvaratskhelia, star montante du football géorgien, pour séduire Kharebashvili et l’attirer dans la capitale française.

Si le club parisien parvient à boucler cette opération, il pourrait mettre la main sur l’un des futurs grands latéraux d’Europe, confirmant ainsi son ambition de recruter des talents émergents avant leur explosion au plus haut niveau.