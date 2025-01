Coup de tonnerre : Après Kvaratskhelia, le PSG proche d’une folie à 90M€ ?

Après avoir investi 80M€, bonus compris, pour recruter Khvicha Kvaratskhelia en provenance de Naples, le PSG pourrait frapper un autre gros coup en attaque avant la fermeture du mercato hivernal. Explications.

Mercato : Le PSG insiste pour une révélation de Premier League

Alors que le mercato hivernal tire à sa fin, le PSG semble déterminé à attirer un second attaquant après Khvicha Kvaratskhelia. Après s’être fait refouler avec une offre verbale de 75 millions d’euros, le club de la capitale n’aurait pas renoncé à Jhon Duran, jeune attaquant d’Aston Villa. Désireux de saisir les bonnes opportunités, après l’arrivée de Khvicha Kvaratskhelia, le Paris SG aimerait réaliser un autre coup d’éclat.

Brillant sous les ordres d’Unai Emery, l’international colombien suscite l’intérêt de nombreux clubs européens. Conscient des qualités du joueur de 21 ans, le PSG souhaiterait devancer la concurrence et l’attirer dans ses rangs dès cet hiver. Face à l’intransigeance des Villans, Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos seraient en train de chercher la bonne formule pour parvenir à leurs fins dans ce dossier. Et aux dernières nouvelles, les dirigeants s’apprêteraient à formuler une seconde proposition qui pourrait faire craquer le club anglais.

Marco Asensio échangé contre Jhon Duran ?

La fin du mercato hivernal devrait être animée du côté du Paris Saint-Germain. Après avoir recruté Khvicha Kvaratskhelia, le champion de France serait toujours à la recherche de renforts offensifs. Luis Campos souhaiterait notamment offrir un grand buteur à Luis Enrique après le départ de Randal Kolo Muani à la Juventus Turin.

Dans cette optique, le conseiller sportif du PSG aurait jeté son dévolu sur Jhon Duran. Le profil du numéro 9 d’Aston Villa plaît énormément au staff des Rouge et Bleu. Après une première offre refusée, l’ancien club de Kylian Mbappé envisagerait une opération d’envergure pour convaincre l’actuel 8e de Premier League.

En effet, selon les informations obtenues par Caught Offside, le PSG serait enclin à offrir un chèque de 70 millions d’euros et à inclure un joueur dans la transaction afin de porter la facture à 90 millions d’euros pour obtenir la signature de John Duran. Alors qu’Unai Emery apprécie le profil de Marco Asensio, l’attaquant espagnol pourrait rejoindre les rangs d’Aston Villa pour faciliter l’arrivée de Duran à Paris.

D’ailleurs, le natif de Medellin, quant à lui, ne serait pas opposé à un transfert au PSG, bien au contraire. Selon TeamTALK, rejoindre un club du calibre du PSG représenterait une opportunité majeure pour sa carrière. Affaire à suivre…