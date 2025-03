Classement ASSE : Montpellier encore battu, Saint-Etienne doit prendre ses distances !

L’ASSE n’a pas droit à l’erreur ! En déplacement à Lille, Montpellier a encaissé une sixième défaite consécutive en Ligue 1 et confirme son statut de bon dernier. Cette déconvenue offre une opportunité stratégique à l’AS Saint-Etienne, qui doit désormais prendre ses distances au classement.

Une défaite inquiétante pour Montpellier, une bonne nouvelle pour l’ASSE

Les Héraultais ont quitté le Stade Pierre-Mauroy sans un seul point après une rencontre laborieuse face à un LOSC bien organisé. Après une première mi-temps sans but, Lille a ouvert le score en seconde période. Sur un corner de Cabella, Ismaily a tiré, et Jonathan David, positionné au bon moment, a détourné le ballon pour tromper Benjamin Lecomte.

Lisez aussi : Montpellier HSC : Jordan Ferri voit une malédiction planer sur le club

Ce but, unique et décisif, a suffi à sceller le sort de la rencontre et illustré l’incapacité de Montpellier à concrétiser ses occasions. De quoi faire les affaires de l’AS Saint-Etienne. Avec seulement quinze points en 25 journées, Montpellier enchaîne désormais huit défaites sur les dix dernières rencontres. Ce résultat souligne les difficultés persistantes de l’équipe et met en lumière une fragilité défensive ainsi qu’un manque de créativité offensive.

Lisez aussi : ASSE : Havre AC-ASSE : Les choix de Horneland avec un grand retour dans le groupe de Saint-Etienne

La situation est d’autant plus préoccupante que les supporters et les observateurs voient l’avenir du MHSC dans un état critique, accentuant la pression sur Jean-Louis Gasset pour inverser la tendance. Pour Saint-Étienne, cette défaite des Héraultais représente une opportunité majeure. Les Verts se retrouvent désormais à quatre longueurs de Montpellier dans le classement, un écart qu’ils doivent exploiter pour sécuriser leur place dans la lutte contre la relégation.

Lisez aussi : ASSE : Maintien en Ligue 1, Saint-Etienne face à son destin contre le Havre et Montpellier

La confrontation imminente entre Havrais et Saint-Etienne, prévue ce dimanche, sera cruciale pour prendre encore davantage de distance. Cette défaite de Montpellier à Lille pourrait bien marquer un tournant dans la bataille pour le maintien en Ligue 1, en offrant à l’AS Saint-Etienne la possibilité de renforcer sa position dans un championnat où chaque point compte.