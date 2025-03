Mercato OM : Xavi candidat pour succéder à De Zerbi ??

Avec Roberto De Zerbi, l’OM a trouvé un entraîneur compétent depuis le mercato de l’été dernier. Cependant, le technicien italien pourrait être remplacé par Xavi, un coach prêt à étudier toutes les opportunités.

Mercato OM : Xavi en cas de départ de Zerbi ?

L’Olympique de Marseille est bien loti avec De Zerbi, qui lui a permis d’atteindre la deuxième place en Ligue 1. Malgré la défaite de samedi face au RC Lens, le club phocéen reste le dauphin du Paris Saint-Germain. Il est clair que le coach italien est sur la bonne voie pour qualifier directement l’OM en Ligue des champions. Pourtant, une incertitude commence à planer sur son avenir.

Il y a quelques semaines, de fortes rumeurs faisaient état de l’intérêt de plusieurs clubs pour Roberto De Zerbi. Outre le Bayern Munich, qui l’aurait remarqué, le coach marseillais plairait également à Manchester United et le Milan AC. Le classement final de l’OM en championnat pourrait influencer son avenir lors du mercato. Le Bayern pourrait passer à l’offensive, et des clubs anglais pourraient également revenir à la charge. Pablo Longoria, président de l’OM, prend en compte ces différents scénarios et pourrait être amené à préparer des plans B et C.

Dans cette optique, un entraîneur libre de tout contrat, Xavi, vient de se positionner. Dans une interview accordée à France Football, l’ancien coach du FC Barcelone a exprimé son intérêt pour la Ligue 1. Outre le PSG, seul l’OM dispose d’un projet susceptible de l’attirer, notamment en raison de l’histoire du club et de son immense popularité. L’ancien milieu de terrain des Blaugranas s’est déclaré ouvert à toutes les propositions, ce qui suggère un positionnement stratégique en cas de départ d’un grand entraîneur en Ligue 1.

Entre 2021 et 2024, Xavi a dirigé 142 matchs au FC Barcelone, affichant un taux de 63% de victoires avec 90 succès, 23 matchs nuls et 29 défaites. Un palmarès solide qui pourrait permettre à l’OM de franchir un cap si De Zerbi venait à quitter le club de manière anticipée.