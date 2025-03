OM : La menace devient sérieuse, De Zerbi vers un retour en Italie

L’avenir de Roberto De Zerbi à l’OM est de plus en plus menacé. Outre les dissensions dans le vestiaires, un redoutable prétendant s’intéresse de près à sa situation à l’Olympique de Marseille : la Juventus.

Mercato OM : La Juventus suit aussi Roberto De Zerbi

Malgré des résultats sportifs encourageants, l’avenir de Roberto De Zerbi à l’Olympique de Marseille semble de plus en plus incertain. Arrivé cet été à l’OM, l’entraîneur italien a su redresser l’équipe, qui conserver actuellement la deuxième place de Ligue 1 et est en bonne voie pour une qualification en Ligue des champions. Toutefois, des rumeurs persistantes l’annoncent sur le départ, notamment vers un retour en Italie.

Lire aussi : OM : Roberto De Zerbi furieux après Lens, deux attaquants visés

Il faut dire que Robero De Zerbi entretient le doute sur son aventure à Marseille. En novembre dernier, il avait émis l’idée de démissionner de son poste si c’était lui « le problème ». Cette déclaration n’est pas passée inaperçue et son profil séduit plusieurs clubs de Serie A. Après l’AC Milan, la Juventus serait particulièrement intéressée.

Tuttosport assure en effet que le club turinois envisagerait de recruter Roberto De Zerbi en cas de départ de Thiago Motta, dont les résultats sont jugés décevants. La Veille Dame pourrait lancer les première manœuvre pour l’attirer dans ses rangs dans les jours venir. Cette future offensive de la Juve sera-t-elle concluante ?

Pablo Longoria est déjà en alerte

Pour le moment, le président de l’OM, Pablo Longoria, reste confiant quant à la présence de son entraîneur la saison prochaine, surtout en cas de qualification pour la Ligue des champions. Néanmoins, il est conscient de l’attrait que représente la Juventus et surveille de près la situation.

Lire aussi : Mercato OM : Xavi candidat pour succéder à De Zerbi ??

Les prochains résultats de Thiago Motta à la Juventus seront déterminants dans ce dossier. Même si De Zerbi est sous contrat jusqu’en 2027, les précédentes saisons ont montré que le poste d’entraîneur est très instable à Marseille. Jorge Sampaoli, Igor Tudor ou encore Gennaro Gattuso peuvent en témoigner.