Tension à l’OM : La mauvaise gestion de Neal Maupay dénoncée !

Alors que l’OM traverse une période mitigée, certaines voix pointent du doigt les choix tactiques de Roberto De Zerbi et la gestion de Neal Maupay. Le traitement réservé à l’attaquant franco-argentin suscite de vives critiques.

OM : Neal Maupay injustement écarté au profit d’Amine Gouri ?

Arrivé l’été dernier comme doublure, Neal Maupay a rapidement montré son potentiel à l’Olympique de Marseille. Ses solides prestations en première partie de saison lui ont permis de gagner la confiance de Roberto de Zerbi et de précipiter le départ d’Elye Wahi à Francfort. Mais l’arrivée d’Amine Gouiri lors du mercato d’hiver a rebattu les cartes.

Neal Maupay doit à présenter se contenter d’un rôle de remplaçant. Sa situation soulève des questions, surtout après les récentes défaites de l’OM. Certains observateurs, comme Daniel Riolo, critiquent la gestion de l’équipe, estimant que Maupay et d’autres joueurs performants ont injustement été écartés. Il remet en cause l’arrivée de « bombes atomiques » qui bouleversent l’équilibre établi.

Des critiques sur son rôle et sa communication

« On a pris deux mecs, en disant que c’était des bombes atomiques alors que les autres n’avaient pas démérité ! Je ne dis pas que Neal Maupay est intouchable, que c’est un buteur hors pair, mais on avait une équipe qui tournait », a déclaré le consultant pour RMC. Daniel Riolo critique ainsi le déclassement de Neal Maupay et Valentin Rongier, qui avaient pourtant fait leurs preuves.

Ces deux joueurs de l’OM semblent avoir été sacrifiés au profit d’Amine Gouiri et Ismaël Bennacer. Quoi qu’il en soit, la situation de Neal Maupay est symptomatique des difficultés rencontrées par Marseille ces dernières semaines. L’équipe cherche à retrouver son équilibre et à améliorer ses performances. La gestion de l’attaque sera donc un élément clé pour la suite de la saison.