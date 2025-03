Mercato PSG : Après Kvaratskhelia, Luis Campos déniche un autre diamant géorgien

Après avoir réussi le gros coup Khvicha Kvaratskhelia en janvier passé, Luis Campos, le conseiller sportif du PSG, pourrait bien réitérer l’expérience avec une autre pépite géorgienne. Explications.

Mercato PSG : Luis Campos vise un prodige géorgien de 16 ans !

Après avoir investi 70 millions d’euros pour s’assurer les services de Khvicha Kvaratskhelia en provenance de Naples, le Paris Saint-Germain pourrait-il recruter un second joueur géorgien ? Selon les informations de PSG Inside Actu, c’est une possibilité. Le portail spécialisé affirme que Luis Campos serait à la lutte avec de nombreux grands clubs européens pour le jeune latéral gauche, Saba Kharebashvili.

À seulement 16 ans, le défenseur évoluant au Dinamo Tbilissi impressionne déjà l’état-major du Paris SG. International géorgien U19, il est également dans le viseur du Napoli, Liverpool, Bayern Munich, FC Barcelone et le Real Madrid, qui ont également manifesté leur intérêt pour le crack géorgien.

Considéré comme un talent précoce dans son pays, Kharebashvili est apprécié pour ses qualités physiques et sa technique raffinée, des atouts qui font de lui un jeune latéral gauche convoité par les plus grands clubs européens. Pour l’instant, le Paris Saint-Germain n’a pas encore fait d’offre concrète et continue également de suivre Maxim De Cuyper, le latéral gauche du FC Bruges, observé depuis plusieurs mois par Luis Campos.

Luis Campos montre un vif intérêt pour Saba Kharebashvili

Toutefois, le dossier Saba Kharebashvili pourrait s’avérer moins coûteux et plus simple à conclure. Polyvalent, Kharebashvili peut également évoluer en tant que milieu défensif grâce à sa qualité de passe, ou même en tant que latéral droit. L’influence de son compatriote, Khvicha Kvaratskhelia, pourrait jouer un rôle déterminant dans son choix de carrière.

Bien que sa valeur marchande soit estimée à 800.000 euros par Transfermarkt, son prix de départ pourrait s’envoler en raison de la forte concurrence. De plus, selon PSG Inside Actu, l’arrivée récente de Khvicha Kvaratskhelia pourrait faciliter les négociations et encourager Saba Kharebashvili à rejoindre la capitale française. Reste maintenant à savoir combien le Dinamo Tbilissi demandera pour céder son joyau défensif. Affaire à suivre…