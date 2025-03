PSG-Liverpool : Kvaratskhelia titulaire, Doué sur le banc, la compo officielle du Paris SG

Le PSG accueille Liverpool ce soir au Parc des Princes pour le choc des huitièmes de finale aller de la Ligue des champions. Luis Enrique aligne une équipe offensive avec Kvaratskhelia titulaire, tandis que Désiré Doué débutera sur le banc.

PSG-Liverpool : Kvaratskhelia préféré à Doué, une attaque explosive

Luis Enrique fait confiance à Khvicha Kvaratskhelia sur le flanc droit aux côtés de Ousmane Dembélé et Bradley Barcola. L’ailier géorgien, arrivé cet hiver, impressionne déjà et apporte sa créativité à l’attaque parisienne. Désiré Doué, pourtant en forme ces dernières semaines, devra patienter sur le banc. Gonçalo Ramos est également remplaçant, laissant Dembélé occuper la pointe de l’attaque.

Lisez aussi : PSG-Liverpool : Désiré Doué préféré à Kvaratskhelia, les choix forts de Luis Enrique

Au milieu, Vitinha sera accompagné de Joao Neves et Fabian Ruiz. Ce trio technique et complémentaire a pour mission de maîtriser la possession face au pressing agressif de Liverpool. La bataille du milieu s’annonce intense avec Gravenberch et Mac Allister côté Reds.

Lisez aussi : PSG – Liverpool : Joao Neves prévient Mohamed Salah !

La défense parisienne est sans surprise avec Donnarumma dans les cages, protégé par Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho et Nuno Mendes. Face à eux, Liverpool aligne son quatuor offensif avec Salah, Szoboszlai, Diaz et Jota. Marquinhos et Pacho devront être vigilants pour éviter de laisser des espaces à l’Égyptien, en grande forme cette saison.

Lisez aussi : PSG-Liverpool : Un gros doute pour Arne Slot avant le choc face au Paris SG

Avec cette composition offensive, le PSG espère prendre l’avantage avant le match retour à Anfield. Coup d’envoi à 21h00 pour ce duel européen sous haute tension.

Les compositions officielles :

PSG : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes – Fabian Ruiz, Vitinha, Joao Neves – Kvaratskhelia, Dembélé, Barcola.

Liverpool : Alisson – Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Robertson – Gravenberch, Mac Allister – Salah, Szoboszlai, Diaz – Diogo Jota.