PSG Mercato : Campos à la lutte pour une nouvelle sensation française

Publié par JEAN-LUC D le 04 janvier 2023 à 00:08

À la recherche de nouveaux joueurs pour renforcer le PSG, Luis Campos serait positionné pour une nouvelle sensation française qui évolue en Bundesliga.

Alors que Leandro Paredes, Georginio Wijnaldum et Julian Draxler, prêtés cette saison, feront leur retour au terme de la saison pour ensuite aller sous d’autres cieux, le Paris Saint-Germain pourrait être tenté par une opportunité au milieu de terrain lors du prochain mercato estival. Dans cette optique, Luis Campos aurait flashé sur le profil d’un espoir français qui brille en Bundesliga depuis deux ans.

Débarqué en janvier 2021 en provenance de Toulouse contre un chèque de 9 millions d’euros, Manu Koné s’est rapidement fait une place au sein de l’équipe du Borussia Monchengladbach. Considéré comme l’un des meilleurs à son poste dans le Championnat allemand, le milieu de terrain de 21 ans est sous le feu des projecteurs puisque plusieurs clubs européens auraient inscrit son nom sur leurs tablettes en vue de l’été prochain. Luis Campos aimerait ainsi le convaincre de revenir en Ligue 1 pour défendre les couleurs du Paris SG. Mais la rude est rude dans ce dossier.

PSG Mercato : Manu Koné affole la Premier League

Auteur de 1 but et 1 passe décisive en 15 matches toutes compétitions confondues, Manu Koné fait partie des hommes de base de l’entraîneur Daniel Farke, aux côtés de Marcus Thuram et Alassane Pléa. Tout logiquement, les prestations de l’international espoir français sont appréciées du côté du Paris Saint-Germain, mais également en Premier League. En effet, selon les informations relayées ce mardi par le journaliste italien Fabrizio Romano, les décideurs de Newcastle United et Liverpool, qui cherchent une alternative à Jude Bellingham, se seraient rapprochés de la direction du Borussia Monchengladbach pour prendre la température.

Toujours selon la même source, le Bayern Munich serait également venu aux nouvelles pour Manu Koné. Sous contrat jusqu’en juin 2025, le natif de Colombes est évalué à 25 millions d'euros par le site spécialisé Transfermarkt, mais son prix pourrait flamber avec la qualité de ses courtisans. Luis Campos et le PSG devront donc se montrer très convaincants dans ce dossier.