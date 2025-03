RC Lens vs Stade Rennais : Grosse inquiétude à Rennes avant le RCL

Les voyants du Stade Rennais sont au rouge avant la rencontre face au RC Lens en Ligue 1. Plusieurs cadres du SRFC sont encore coincés à l’infirmerie.

RC Lens vs Stade Rennais : Plusieurs forfaits au SRFC avant le RCL

Le Stade Rennais se déplace au stade Bollaert ce samedi pour affronter le RC Lens dans le cadre de la 26e journée de Ligue 1. Après la lourde défaite (4-1) face au PSG, le SRFC va tenter de rebondir face aux Sang et Or. Depuis l’arrivée du nouvel entraîneur, Habib Beye, Rennes a enregistré deux défaites face au LOSC et au Paris SG et rempoté quatre victoires.

Les Rouge et Noir ont du mal à montrer leurs muscles face aux cadors de la Ligue 1. Contre le Racing Club de Lens, le Stade Rennais pourrait renouer avec la victoire car les Lensois sont en grande difficulté pendant cette seconde partie de la saison. Les hommes de Will Still ont mis fin à l’hémorragie samedi dernier face à l’Olympique de Marseille (1-0).

Pour cette rencontre, le technicien du Stade Rennais, Habib Beye, sera privé de certains cadres. Le milieu de terrain ivoirien, Seko Fofana, manquera les retrouvailles avec son ancien club, le RCL. L’ancien joueur d’Al-Nassr a écopé de trois cartons jaunes en dix matchs et est suspendu par la commission de discipline de la LFP. Il assistera à la rencontre depuis les tribunes.

Le gardien de but Dogan Alemdar, blessé au genou, sera absent. Le crack ghanéen Alidu Seidu, victime d’une grave blessure au genou, est forfait jusqu’à la fin de la saison. Carlos Angel Gomez, blessé à la cheville, est incertain. L’ailier colombien pourrait manquer un troisième match consécutif après avoir déjà été absent face à Montpellier et le PSG. Habib Beye pourrait également composer sans Ludovic Blas. Ce dernier a été touché à la cuisse lors de la rencontre face au Paris Saint-Germain.