Liverpool-PSG : Luis Enrique, les dernières confidences avant le choc

À une heure du coup d’envoi contre Liverpool, Luis Enrique s’est exprimé au micro de Canal+ sur l’état d’esprit de son équipe. Confiant, il assure que le PSG sera prêt à relever le défi d’Anfield.

Le PSG prêt à toutes les situations face à Liverpool selon Luis Enrique

Interrogé sur l’approche tactique de son équipe pour ce choc retour des huitièmes de finale de Ligue des Champions, Luis Enrique a insisté sur les nombreuses inconnues qui entourent cette rencontre. « Il y a beaucoup de variables, le résultat va conditionner le match, on ne sait pas ce que Liverpool va faire en début de match », a-t-il expliqué. Le technicien espagnol sait que les Reds peuvent adopter différentes stratégies, entre pressing intense et jeu plus attentiste.

Face à ces incertitudes, l’entraîneur parisien se montre serein et affirme que son équipe saura s’adapter. « S’ils nous pressent, il y aura des situations différentes de la semaine passée. On sera dangereux sans ou avec espace », a-t-il ajouté. Cette flexibilité sera essentielle pour espérer renverser la défaite de l’aller (0-1) et décrocher la qualification.

Malgré la difficulté de l’épreuve, Luis Enrique affiche une confiance totale en ses joueurs. « On sera à la hauteur, je n’ai aucun doute sur l’équipe », a-t-il affirmé. Selon lui, ce match sera spectaculaire, avec deux équipes prêtes à tout donner pour la qualification. Verdict ce soir à 21h sur la pelouse d’Anfield.