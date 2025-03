PSG vs Liverpool : Arne Slot s’incline devant Luis Enrique et Nasser al-Khelaïfi !

Le PSG a battu Liverpool en huitièmes de finale de la Ligue des champions. Impressionné par la performance des Parisiens, Arne Slot, entraîneur des Reds, estime que le Paris SG a les moyens de soulever le trophée cette saison.

PSG vs Liverpool : Le Paris SG crée la surprise à Anfield, Arne Slot encense les Parisiens

Le PSG et Liverpool ont mené une bataille intense en huitièmes de finale de la Ligue des champions. À l’issue de cette double confrontation très chaude, c’est le club de la capitale française qui a validé son billet pour les quarts de finale.

Après un démarrage européen poussif, le PSG a su inverser la tendance et assurer sa qualification pour la phase éliminatoire de la Ligue des champions. En barrage, les Parisiens ont affiché une nette supériorité face au Stade Brestois et se sont imposés avec un score cumulé sans appel de 10-0. En huitièmes de finale, le Paris SG est tombé sur Liverpool, considéré comme l’une des équipes les plus performantes d’Europe cette saison, qui avait survolé la phase de ligue avec sept victoires en huit rencontres.

Lire aussi : Mercato PSG : Van Dijk, Al-Khelaïfi et Campos, une rencontre mystérieuse à Anfield !

Cependant, lors de la double confrontation, les hommes de Luis Enrique ont globalement dominé les débats face aux Reds. La qualification pour les quarts de finale s’est finalement jouée lors d’une séance de tirs au but, après un score de parité (1-1). « Paris est vraiment la meilleure équipe qu’on ait croisée cette saison. Ils ont vraiment construit une très belle équipe. C’est le mérite de l’entraîneur et du recrutement. Bravo à eux. », a déclaré Virgil van Dijk après l’exploit du PSG.

Lire aussi : Ligue des Champions : Mauvaise nouvelle pour le PSG après la qualification face à Liverpool

Pour Arne Slot, l’entraîneur de Liverpool, le Paris SG possède désormais les arguments pour prétendre à la victoire finale dans cette compétition européenne. « Pour moi, on a été très malchanceux d’avoir fini premier et d’avoir à affronter le PSG en huitièmes de finale, l’une des meilleures équipes d’Europe…Je pense que Paris peut gagner la compétition… S’ils jouent comme ça et qu’ils n’ont pas de blessés, ils peuvent le faire. C’est aussi l’un des clubs les plus riches d’Europe, donc ce n’est pas une surprise de les voir parmi les meilleures équipes », a réagi le technicien des Reds.

Le prochain adversaire du PSG en quart de finale de la Ligue des Champions est le vainqueur de la double confrontation entre Aston Villa et Club Brugge.