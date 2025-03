PSG : Révélations sur la rencontre entre Van Dijk, Al-Khelaïfi et Campos après Liverpool

Une discussion entre Virgil Van Dijk, Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos a attiré l’attention mardi soir, après la qualification du PSG contre Liverpool en Ligue des champions. Simple échange cordial ou prémices d’un futur transfert ? On en sait désormais un peu plus.

Une rencontre intrigante dans les travées d’Anfield pour Virgil Van Dijk

Alors que les joueurs du PSG célébraient encore dans leur vestiaire, Virgil Van Dijk, capitaine de Liverpool, a pris le temps d’échanger avec les dirigeants parisiens. L’image marquante ? Une longue accolade entre le défenseur néerlandais et Nasser Al-Khelaïfi, signe d’une relation de respect mutuel entre les deux hommes. Peu après, Van Dijk a lui-même invité Luis Campos à se joindre à la conversation, de quoi attiser encore plus les spéculations.

Si certains y ont vu un possible rapprochement en vue d’un transfert estival, la réalité serait toute autre. Selon RMC Sport, Virgil Van Dijk a surtout profité de ce moment pour présenter ses excuses. Lors du match aller au Parc des Princes, il avait lâché un « ce n’est pas la Ligue 1 » pour calmer l’énervement de Luis Campos à la mi-temps à la suite d’une faute non sifflée sur Bradley Barcola. Une phrase qui avait pu être perçue comme un tacle à la Ligue 1.

Mardi soir, le défenseur néerlandais a tenu à clarifier ses propos. Il a non seulement reconnu la supériorité du PSG sur cette double confrontation, mais il a aussi affirmé que l’équipe parisienne était la plus forte qu’il ait affrontée depuis trois saisons. Des déclarations qui ont été très appréciées par les dirigeants du club de la capitale.

Libre en juin prochain, Virgil Van Dijk n’a toujours pas prolongé avec Liverpool. À 33 ans, son avenir est incertain, et cette rencontre avec les dirigeants du PSG a forcément fait naître des rumeurs. Paris, qui cherche à renforcer sa défense, pourrait-il tenter un coup cet été ? Pour l’instant, rien ne semble acté. Mais cette séquence montre que le respect entre Van Dijk et le PSG est bien réel. De quoi laisser la porte ouverte à d’éventuelles discussions dans les prochains mois…