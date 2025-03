Le PSG a été volé par l’arbitre contre Liverpool ! La preuve tombe

Liverpool a réalisé un coup de maître en s’imposant au Parc des Princes face au PSG mercredi soir (1-0), en huitième de finale aller de la Ligue des Champions. Mais une décision de l’arbitre aurait pu changer l’issue de cette rencontre.

Faute et rouge oubliés lors de PSG – Liverpool : Un ancien arbitre s’indigne

Au lendemain de l’amère défaite du PSG face à Liverpool, le quotidien L’Équipe a demandé l’avis d’un ancien arbitre international sur la faute non sifflée d’Ibrahima Konaté sur Bradley Barcola dans la surface de réparation des Reds.

Pour Saïd Ennjimi, il n’y a pas le moindre doute : le défenseur français de l’équipe anglaise fait bel et bien faute sur l’attaquant du Paris SG. Pour le consultant du média sportif, Ibrahima Konaté aurait même dû recevoir un carton rouge.

« Il y avait faute d’Ibrahima Konaté sur Bradley Barcola. On peut utiliser l’épaule dans un duel, mais lorsque l’adversaire est devant et qu’on le bouscule, il y a faute. La question est de savoir si une situation similaire aurait été sifflée au milieu de terrain. La réponse est oui. Donc, logiquement, c’est carton rouge et penalty si c’est dans la surface, ou coup franc si c’est juste à l’extérieur.

La VAR est intervenue, mais l’arbitre, M. Massa, n’est pas allé voir le ralenti. S’il l’avait fait, je pense qu’il aurait changé sa décision. En première période, le PSG n’a pas été avantagé par l’arbitrage. Il y a un avertissement pour Liverpool qui aurait dû être donné après une faute sur Achraf Hakimi », a expliqué Saïd Ennjimi, rejoint dans son incompréhension par un ancien international anglais.

Rio Ferdinand furieux contre Konaté et la VAR

Ibrahima Konaté a failli être exclu en première période. Le défenseur central de Liverpool aurait pu recevoir un carton rouge suite à une poussette sur Bradley Barcola à l’entrée de la surface de réparation. Après vérification de la VAR, l’action de l’ancien joueur du RB Leipzig n’a finalement pas été sanctionnée. Cette décision a suscité l’incompréhension de nombreux observateurs, dont Rio Ferdinand, qui estime que le partenaire de Virgil van Dijk aurait dû être expulsé.

« C’est une faute. Et c’est dans son dos, c’est une faute. C’est un carton rouge. Si ce n’est pas un carton rouge, je suis étonné. Et ce serait dommage que cela se poursuive à 10 contre 11, car on veut que les meilleurs joueurs jouent à égalité pendant 90 minutes », a déclaré l’ancien capitaine de Manchester United sur la chaîne TNT Sports. « Je n’en reviens pas de la chance de Liverpool sur ce coup. Comment la VAR a-t-elle pu ne pas le voir ? Il le cogne entre les omoplates », a ajouté Rio Ferdinand.