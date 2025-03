Ligue des Champions : Marco Asensio Lance le duel Aston Villa-PSG

Le sort en a décidé ainsi ! Marco Asensio retournera au PSG plus tôt que prévu. Le club de la capitale affrontera Aston Villa en quart de finale de la Ligue des Champions. Une confrontation qui aura une saveur particulière pour l’Espagnol, prêté par Paris et en pleine forme avec le club anglais.

Ligue des Champions : Des retrouvailles attendues entre Marco Asensio et le PSG

Arrivé à Paris à l’été 2023, Marco Asensio n’a pas eu le temps de s’imposer pleinement sous le maillot parisien avant d’être prêté à Aston Villa. Un choix qui semble aujourd’hui lui réussir puisque l’Espagnol brille avec 7 buts en 8 matchs depuis le début de la saison. Alors qu’il devrait revenir au PSG à la fin de la saison, l’ancien du Real Madrid retrouvera le Parc des Princes plus tôt que prévu, grâce à la Ligue des Champions.

Qualifié face à Liverpool, le club français attendait le vainqueur du duel entre Aston Villa et le Club Bruges. C’est finalement le club anglais qui s’est offert ce droit, avec un nouveau but d’Asensio. Après la qualification d’Aston Villa, l’Espagnol s’est exprimé au micro de Canal+ sur ce choc à venir face à son ancien club : « Ce sera un match très spécial, très beau. Je vais avoir le temps d’y penser. Il va falloir récupérer, s’entraîner et continuer à s’améliorer. Et on pensera au PSG après », a-t-il lâché.

Un discours posé qui cache une évidence : ce duel sera particulier pour le joueur, mais aussi pour Unai Emery et Lucas Digne, qui retrouveront eux aussi le PSG. Si le PSG partira favori, Aston Villa a les armes pour poser des problèmes aux Parisiens. Avec un Asensio en pleine confiance et un collectif bien rodé sous les ordres d’Emery, les Anglais ne comptent pas faire de la figuration.

D’ailleurs, Asensio a suivi avec attention la qualification parisienne face à Liverpool : « Je suis content pour mes amis. Ils ont pu gagner, se qualifier, je suis content pour eux ». D’ici là, l’Espagnol continuera à affiner sa forme, prêt à jouer un mauvais tour à son ancien club.