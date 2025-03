PSG – OM : Adrien Rabiot enflamme le Classique avec un geste provocateur !

À quelques jours du Classique entre le PSG et l’OM, Adrien Rabiot a ouvertement provoqué son club formateur à l’occasion d’un diner de charité organisé par l’écurie phocéenne. Explications.

PSG – OM : Adrien Rabiot achète le maillot de la discorde

Présent à un dîner de charité organisé par l’Olympique de Marseille, Adrien Rabiot, qui a été formé au Paris Saint-Germain et y a joué durant sept saisons (2012-2019), s’est offert le maillot porté par Fabrizio Ravanelli lors du Classique entre le club de la capitale et le club phocéen en 1997. Pour rappel, le 9 novembre 1997, le PSG recevait l’OM en Ligue 1.

Ce jour-là, Fabrizio Ravanelli, attaquant italien de l’OM, avait obtenu un pénalty en simulant une faute inexistante d’Éric Rabesandratana. Ce moment est resté gravé dans la mémoire de nombreux supporters parisiens. Laurent Blanc avait transformé le penalty dans la foulée et offert la victoire aux Marseillais (2-1). En achetant un tel maillot aux enchère, Adrien Rabiot se moque publiquement de son club formateur et s’attire davantage les faveurs des supporters marseillais.

Lisez aussi : Adrien Rabiot à l’OM : Une déclaration d’amour qui chauffent les cœurs à Marseille

C’est Ravanelli, qui fait désormais partie de l’organigramme de l’OM depuis quelques mois, qui l’a révélé en commentaire d’un post Instagram d’Adrien Rabiot, qui se réjouissait d’avoir passé une belle soirée à l’occasion de la cinquième édition du dîner de gala du programme Treizième Homme de l’OM.

« C’est vraiment un grand honneur de voir un champion absolu acheter ton maillot N.11 de Marseille 97/98. Une émotion unique. Merci tellement Adri », a commenté l’ancien attaquant de l’OM. De son côté, le titi parisien ne s’est pas arrêté là dans sa provocation.

Rabiot épanoui à l’OM : « Un amour que je n’ai jamais connu ailleurs »

Dans une interview accordée à DAZN, Adrien Rabiot a révélé son coup de cœur pour l’OM, club qu’il a rejoint librement l’été passé après cinq années à la Juventus Turin. Dès sa signature, l’international français de 29 ans a été accueilli en héros à l’aéroport Marseille-Provence, acclamé par des centaines de supporters malgré son passé parisien.

Lisez aussi : OM : Adrien Rabiot, une grosse surprise pour le vestiaire !

Six mois plus tard, il est devenu un pilier de l’équipe de Roberto De Zerbi. Pleinement épanoui dans le système du technicien italien, qui lui accorde une confiance totale, Rabiot se dit convaincu d’avoir fait le bon choix en rejoignant l’OM.

« On en parle souvent avec Medhi (Benatia), il m’envoie des messages et me dit : ‘Tu vois, cet amour que les gens te donnent ici, est-ce que tu penses que tu aurais pu le trouver si tu étais parti à Manchester United ou ailleurs ? C’est vrai que depuis que je suis ici, cet amour que les gens me montrent… Est-ce que je l’ai connu ailleurs ? Non. Ici, j’ai l’impression d’être vraiment reconnu à ma juste valeur », a confié le natif de Saint-Maurice.

Lisez aussi : L’OM sous pression, Adrien Rabiot a deux nouveaux courtisans

D’après RMC Sport, Rabiot et Pablo Longoria, président de l’OM, partagent le même objectif : en cas de qualification pour la prochaine Ligue des champions, et avec la perspective de préparer au mieux la Coupe du monde 2026 avec les Bleus, il serait judicieux pour lui de rester à Marseille la saison prochaine.