ASSE : Sans supporters, Saint-Etienne doit relever deux gros défis à Montpellier

L’ASSE est dans une spirale négative avant son match capital contre le Montpellier HSC. Dos au mur en raison de la menace de relégation, les Verts doivent relever deux gros défis au stade Océane, dimanche (17h15).

ASSE : Comment résister à Montpellier sans le soutien décisif du peupe vert ?

Après neuf matchs de suite sans succès, l’ASSE n’a d’autre choix que la victoire face au Montpellier HSC, un concurrent direct dans la course au maintien en Ligue 1. Le camp héraultais partage le même objectif. Lanterne rouge avec cinq points de retard sur l’AS Saint-Etienne, le MHSC doit impérativement renouer avec la victoire pour mettre fin à une série noire de six défaites consécutives.

Accueillant les Verts, la Paillade a l’avantage du terrain et pourra compter sur le soutien de ses milliers de supporters. Alors que les fans de l’ASSE sont interdits de déplacement à Montpellier par la préfecture de l’Hérault, puis par le ministère de l’Intérieur.

Privée de ses supporters dans un environnement hostile, l’équipe d’Eirik Horneland devra s’armer mentalement pour résister à l’adversité du douzième homme montpelliérain.

Saint-Etienne en quête de sa première victoire à l’extérieur !

Outre ce défi contre les supporters pailladins, les Verts devront inverser la tendance, eux qui n’ont gagné aucun des treize matchs disputés à l’extérieur cette saison. Leur bilan hors de Geoffroy-Guichard est de dix défaites et trois matchs nuls.

Pour empocher les trois points de la victoire lors de la 26e journée, l’équipe d’Eirik Horneland devra être plus solide défensivement et plus efficace offensivement.

En effet, cette rencontre MHSC-ASSE oppose les pires défenses et les pires attaques du championnat. Elles ont concédé respectivement 59 et 57 buts, pour 21 et 25 buts marqués en 25 journées de Ligue 1.