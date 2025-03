ASSE : Le match capital entre Saint-Etienne et Montpellier classé à haut risque !

Le match entre l’ASSE et le Montpellier HSC préoccupe sérieusement les autorités de l’Hérault, compte tenu de l’enjeu, mais également de la réaction probable des supporters montpelliérains en cas de défaite de leur équipe.

L’ASSE et MHSC menacés de relégation en Ligue 2

L’ASSE se déplace au stade de la Mosson pour affronter le Montpellier HSC lors de la 26e journée de Ligue 1, dimanche à 17h15. Classés respectivement 17e et 18e, les deux clubs sont en position de relégables avant cette confrontation directe et cherchent à sortir de la zone rouge. Cette rencontre revêt donc un enjeu crucial pour les Verts et les Pailladins.

L’entraîneur du MHSC, Jean-Louis Gasset, a d’ailleurs annoncé une bataille acharnée pour se maintenir en Ligue 1. Pour l’AS Saint-Etienne, ce match est un match à six points, et les joueurs ont à cœur de ne pas le rater après les matchs nuls contre Angers SCO et Le Havre AC, deux autres équipes luttant pour leur maintien dans l’élite.

Montpellier-AS Saint-Etienne : un match à haut risque pour le maintien et la sécurité

En raison du caractère particulier de ce choc entre les deux équipes menacées de relégation en Ligue 2, les services de la Division Nationale de Lutte contre l’Hooliganisme (DNLH) ont classé cette rencontre à risque, avec une notation de 4/5.

« Cette rencontre suscite un réel engouement chez les supporters à risques des deux clubs. D’une part, une animosité et un esprit de revanche les animent, et d’autre part, l’enjeu sportif sera déterminant pour le maintien des deux équipes en Ligue 1 », a alerté la Division, selon RMC Sport.

Cette dernière redoute notamment une réaction du public du MHSC si son équipe concède une septième défaite consécutive, face à l’AS saint-Etienne. « Une nouvelle contre-performance attiserait davantage la grogne des ultras montpelliérains contre leur équipe et la direction du club », s’est inquiétée la DNLH.

Les supporters des Verts interdits au stade de la Mosson

Compte tenu de ces éléments, elle recommande une « grande vigilance » aux responsables de la sécurité autour de ce match, afin de « prévenir les tensions, voire les actions violentes des ultras de la Butte Paillade ».

Il est important de rappeler que la Préfecture de l’Hérault a interdit le déplacement des supporters de l’ASSE à Montpellier lors de ce match entre les deux derniers du championnat, en raison d’un « antagonisme fort et ancien » entre les fans des deux clubs. Le ministère de l’Intérieur a confirmé l’interdiction du peuple vert au stade de la Mosson, selon un arrêté paru ce mercredi au Journal officiel.