Clasico PSG vs OM : Les Parisiens veulent passer leurs nerfs sur Marseille !

À quelques jours du clasico entre le PSG et l’OM, le crack brésilien Marquinhos lance un sérieux avertissement aux Marseillais. Les hommes de Roberto De Zerbi vont subir la loi du Paris SG au Parc des Princes.

PSG vs OM : Marquinhos lance un avertissement à Marseille !

Le PSG a battu Liverpool et a validé son ticket pour les quarts de finale de la Ligue des Champions mardi soir à Anfield à l’issue d’une séance de tirs au but. Fort de cette victoire, le capitaine parisien, Marquinhos, affiche déjà sa détermination pour le prochain défi : la réception de l’Olympique de Marseille ce dimanche en Ligue 1 !

Le défenseur brésilien est fier de la belle performance du Paris SG ces derniers mois, notamment face à Liverpool, considéré comme l’une des équipes les plus performantes d’Europe cette saison, qui avait survolé la phase de ligue avec sept victoires en huit rencontres. « Sur la double confrontation, il n’y a pas photo. Le PSG, c’est Chelsea, Dortmund et Liverpool maintenant. Tous les cinq ans, il y a quelque chose. C’est un jour spécial. », a réagi l’international brésilien.

Marquinhos a hâte de battre Marseille pour poursuivre l’invincibilité en Ligue 1. Le PSG reste sur un bilan de 11 victoires et une défaite lors de ses 12 derniers matchs toutes compétitions confondues. « On n’a pas de limites, on veut progresser. On n’a pas le temps de se reposer, on a Marseille à la maison après, un match très important. », a ajouté le Brésilien.

L’OM va certainement souffrir sur le terrain face à l’ogre parisien dimanche. Le PSG est leader du championnat avec 65 points tandis que l’Olympique de Marseille est deuxième avec 49 points.